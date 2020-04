Le Japon déclare l’état d’alarme dans sept régions pour le choroanvirus

Premier ministre deJapon,Shinzo Abe, a déclaré mardi l’état d’urgence pendant un mois àTokyo, Osaka et cinq autres préfectures du pays pour arrêter la propagation de lacoronavirus, tel que rapporté par la chaîne de télévision publique NHK.

Abe avait déjà prévu qu’il ferait ce pas, une mesure sans précédent dans le pays asiatique, en raison de l’augmentation significative des cas et des décès dus à Covid-19, en particulier dans les villes importantes et densément peuplées telles que Tokyo et Osaka.

La mesure habilite les autorités locales à prendre les mesures qu’elles jugent appropriées, telles quela fermeture des écoles et autres espaces publics, ainsi que la mise en quarantaine du décret, bien que le Premier ministre ait insisté lundi sur le fait que les experts ne jugent pas nécessaire un confinement total. Il a également assuré que les transports publics continueront de fonctionner et que son gouvernement s’efforcera de sauvegarder les activités économiques et sociales le plus longtemps possible.

Le Japon a enregistré neuf autres infections le dernier jour, il y a donc déjà 4 108 cas confirmésdans le pays tout en97 personnes sont décédées. La préfecture de Tokyo est la plus touchée avec 1 116 cas, suivie d’Osaka avec 428, de Chiba avec 278, de Kanagawa avec 271, d’Aichi avec 239 et de Hyogo avec 209.

