Le Japon-Equateur de la Coupe Davis sera joué sans public par le coronavirus | Réseaux sociaux sportifs

Les rencontres de la phase de qualification de la Coupe Davis qui affronteront le Japon et l’Équateur entre le 6 et le 7 mars à l’ouest du pays asiatique se joueront sans public afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus.

Cela a été annoncé mercredi dans un communiqué du sponsor du tournoi, la société d’e-commerce Rakuten, qui a expliqué que la décision avait été prise après consultation de la Fédération Internationale de Tennis (ITF) et des autorités japonaises, et qu’elle visait à “prioriser la sécurité”. des fans et des joueurs participants. “