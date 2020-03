Le Japon, la Chine et l’Italie écrivent de beaux poèmes sur des boîtes de fournitures

Facebook: InSpirit / .

Face à l’augmentation des cas de coronavirus dans le monde, les actes de solidarité entre les nations sont de plus en plus courants, de sorte qu’en plus de dépendre de l’envoi de fournitures, des messages d’encouragement sont envoyés. Il s’avère que le Japon a fait don de suppléments médicaux à la Chine, mais dans chacune des cases, il a ajouté un détail: un poème bouddhiste:

“Nous avons des montagnes et des rivières différentes, mais nous partageons le même soleil, la même lune et le même ciel.”

Plus tard, la Chine a envoyé des masques médicaux en Italie et, comme le Japon, a décidé de mettre dans les boîtes un poème de Sénèque, un ancien philosophe romain:

“Nous sommes des vagues de la même mer, des feuilles du même arbre, des fleurs du même jardin.”

Le geste des deux nations a surpris les utilisateurs sur les réseaux sociaux et les photos des boîtes avec des poèmes écrits sont devenues virales.

Facebook: InSpirit

Cela peut vous intéresser:

Les pays asiatiques restent plus prudents que les économies européennes, américaines, canadiennes et australiennes: enquête

Ebrard précise que les vols en provenance d’Europe ne seront pas suspendus

Tamaulipas, Nuevo León et Coahuila conviennent de protocoles pour participer à COVID19