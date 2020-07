Le Japon met en garde contre des pluies plus abondantes dans les zones touchées par les inondations

Annonces :

TOKYO (.) – Le Japon a mis en garde mardi contre davantage de pluie sur l’île de Kyushu, dans le sud-ouest, alors que le nombre de morts dans les zones touchées par les inondations a atteint au moins 50 morts et plus d’une douzaine de personnes ont été portées disparues.

« Le front de pluie devrait rester jusqu’au 9 (juillet) et la pluie est attendue sur un large front qui s’étend de l’ouest à l’est du Japon », a déclaré le secrétaire général du Cabinet Yoshihide Suga lors d’un point de presse régulier, exhortant les gens à prendre les mesures nécessaires. précautions pour assurer leur sécurité.

Le Japon a lancé lundi un avertissement d’inondation à plus d’un demi-million de personnes vivant dans trois préfectures de Kyushu, dont Nagasaki, Saga et Fukuoka. La police, les forces d’autodéfense et les unités de la garde côtière mènent des efforts de recherche et de sauvetage, a déclaré Suga.

Des images diffusées par la chaîne publique NHK montrent des rivières gonflées, des maisons détruites et des routes couvertes de glissements de terrain.

(Reportage par Tim Kelly; Édition par Ana Nicolaci da Costa)