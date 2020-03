Le Japon n’a pas vécu le duel entre Kubo et Inui, qui ont regardé le match depuis les tribunes | Réseaux sociaux sportifs

Le duel japonais entre Take Kubo et Takasi Inui n’a pas eu lieu, à la déception des fans japonais qui se sont approchés d’Ipurua et qui savaient déjà qu’Eibar n’avait pas convoqué leur footballeur asiatique, qui a profité du milieu de terrain assigné par le Real Madrid à monopoliser l’attention des médias lors d’une réunion au cours de laquelle il a brillé et marqué le deuxième but.

Kubo était un partant avec Majorque, dont il a consolidé les onze, et son équipe a remporté le triomphe d’un champ sur lequel Levante (3-0) a trébuché le jour dernier, en étant un participant très important de cette victoire.