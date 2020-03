Le Japon pourrait avoir le feu vert pour reporter les Jeux olympiques jusqu’à la fin de l’année, a déclaré le ministre

TOKYO, 3 mars (.) – Le contrat de Tokyo avec le Comité international olympique (CIO) lui permet de reporter les Jeux jusqu’à la fin de l’année, a déclaré mardi le ministre japonais, inquiet de l’épidémie de coronavirus. peut forcer une annulation.

“Le contrat prévoit la tenue des Jeux en 2020. Cela pourrait être interprété comme autorisant un report”, a déclaré Seiko Hashimoto en réponse à une question d’un parlementaire.

Aux termes de l’accord d’organisation, le droit d’annuler les Jeux vient du CIO. Thomas Bach, président de l’entité, a déclaré la semaine dernière que l’entité était “pleinement engagée” à tenir les Jeux de Tokyo à l’heure malgré la propagation du coronavirus.

Hashimoto a fait remarquer que le gouvernement du Japon et de Tokyo restent déterminés à organiser l’événement sportif, qui débutera le 24 juillet. “Nous faisons tout notre possible pour que les Jeux se déroulent comme prévu”, a-t-il déclaré.

Tout changement dans l’organisation des Jeux coûterait cher.

Le dernier budget est de 1,35 billion de yens (12,510 millions de dollars), dont le gouvernement japonais a fourni 120 milliards de yens pour la construction du stade olympique et 30 milliards de yens pour les Jeux paralympiques, a déclaré Hashimoto.

Le nouveau coronavirus semble désormais se propager beaucoup plus rapidement hors de Chine qu’en dedans, et les aéroports des voyageurs sont intensifiés dans les aéroports des pays les plus touchés.

