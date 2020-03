Le Japon rappelle le tsunami de 2011 avec des actes discrets du coronavirus | Monde

Le Japon a commémoré aujourd’hui le neuvième anniversaire du tremblement de terre et du tsunami qui ont balayé le nord-est du pays, bien que les actes de masse habituels d’hommage aux victimes aient été annulés ou célébrés à petite échelle en raison du coronavirus.

Des mesures exceptionnelles appliquées par le gouvernement japonais pour contenir la propagation du virus ont marqué ce 11 mars, date fatidique à laquelle il y a à peine neuf ans, une catastrophe naturelle a fait plus de 18 000 morts et disparus et déclenché la catastrophe nucléaire. de Fukushima.