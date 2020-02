Le Japon teste des médicaments anti-VIH pour lutter contre le coronavirus

Par Sakura Murakami et Ju-min Park

TOKYO, 18 février (.) – Le Japon prévoit de mener des essais de médicaments contre le VIH pour traiter les patients infectés par le coronavirus, car le nombre croissant de cas constitue une menace croissante pour l’économie du pays, ainsi que pour Santé publique

Yoshihide Suga, principal porte-parole du gouvernement, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que le gouvernement “menait actuellement des préparatifs afin que les essais cliniques avec des médicaments anti-VIH dans le nouveau coronavirus puissent commencer dès que possible”.

Suga a déclaré qu’il ne pouvait pas dire combien de temps il faudrait pour que le nouveau médicament passe le processus d’approbation.

Le nombre total d’infections confirmées au Japon était de 520 jusqu’à lundi, dont 454 cas de croisière Diamond Princess, mis en quarantaine devant le port de Yokohama, selon le ministère japonais de la Santé. Jusqu’à présent, une personne est décédée du virus au Japon.

Face à la contraction de l’économie japonaise et au risque de récession, la propagation du coronavirus a conduit Tokyo à limiter les concentrations publiques, tandis que certaines entreprises ont commencé à inciter les salariés à travailler à domicile.

En l’absence de thérapie efficace contre le virus, l’utilisation de médicaments contre le VIH a été augmentée. Jusqu’à présent, environ 1 900 personnes sont mortes de l’épidémie en Chine continentale.

En Chine, la population a commencé à explorer des moyens peu orthodoxes d’obtenir des traitements, certains d’entre eux par le biais de patients VIH ou d’importateurs non autorisés de médicaments.

En Thaïlande, les médecins ont déclaré qu’ils semblaient avoir réussi à traiter les cas graves de coronavirus avec une combinaison de médicaments contre la grippe et le VIH.

Les autorités japonaises ont déclaré qu’elles s’efforceront d’éviter les interruptions des Jeux olympiques qui débuteront à Tokyo en juillet. Cependant, compte tenu de l’inquiétude croissante suscitée par la situation, l’équipe de tir à l’arc olympique de Mongolie a annulé sa formation au Japon en raison de préoccupations concernant le virus, selon l’agence de presse Kyodo.

ÉVACUATIONS DE LA PRINCESSE DIAMANT

Pendant ce temps, plus de 300 Américains qui étaient à bord du bateau de croisière Diamond Princess sont rentrés chez eux via des vols d’évacuation de l’administration américaine lundi.

Le navire est en quarantaine depuis le début de ce mois, ce qui implique le confinement de plus de 3000 passagers et membres d’équipage, après qu’un passager qui avait quitté le navire à Hong Kong a été diagnostiqué avec le coronavirus.

Environ la moitié des passagers à bord du Diamond Princess sont japonais et les autres étrangers, dont beaucoup ont exprimé leur frustration quant à la quarantaine.

La croisière recevra les repas de World Central Kitchen, une organisation à but non lucratif créée par le chef José Andrés, dans le but de réduire la charge de l’équipage du navire, a déclaré Rai Caluori, vice-président de l’exploitant du navire Princess Cruises.

Des gouvernements étrangers tels que le Canada, l’Australie, l’Italie et la Corée du Sud prévoient également l’évacuation de leurs citoyens pendant la croisière.

Les passagers japonais dont le test est négatif commenceront à débarquer mercredi, la date limite initiale pour la fin de la quarantaine du navire, a déclaré le ministre japonais de la Santé Katsunobu Kato.

(Informations de Ju-min Park et Sakura Murakami; Informations supplémentaires de Hyonhee Shin à Séoul et Chris Gallagher à Tokyo; Édition de Kim Coghill et Kenneth Maxwell; traduit par Tomás Cobos)