Le Japon va de l’avant avec son intention d’accueillir le prochain grand collisionneur de particules

Les physiciens des particules adorent la vitesse. Ils espèrent que, dans quelques années, ils disposeront d’une toute nouvelle machine capable de heurter les particules à une vitesse stupéfiante – 0,99999999999% de la vitesse de la lumière. La planification d’un tel collisionneur a cependant été un processus beaucoup plus lent.

L’un des concurrents est l’International Linear Collider (ILC), une machine de 7 milliards de dollars sur 20 kilomètres qui serait construite au Japon. Les perspectives de la CIT ont toujours été incertaines – une tendance qui s’est poursuivie en mars dernier, lorsque les responsables japonais ont annoncé qu’ils ne s’engageraient pas à la financer. Sans une décision ferme, les gros titres décrivaient la CIT comme «coincée dans les limbes» – et certains physiciens désespéraient que c’était la manière du gouvernement japonais de dire non.

Un an plus tard, lors d’une réunion du Comité international des futurs accélérateurs (ICFA), le 20 février, les autorités japonaises ne se sont à nouveau pas engagées à financer la CIT. Le ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) a réitéré qu’il “discuterait du projet ILC avec les homologues américains et européens tout en étant intéressé par le projet”. Ce que le langage bureaucratique tiède obscurcit, c’est une lente marche du progrès.

Sur le plan intérieur, l’ILC a finalement autorisé le Conseil scientifique du Japon (SCJ), un groupe consultatif scientifique auprès du gouvernement japonais qui le maintenait depuis des années. “Le processus SCJ est terminé et MEXT peut aller de l’avant”, explique Hitoshi Murayama, directeur adjoint de la Collaboration Collision Linéaire et physicien théoricien à l’Université de Californie à Berkeley.

Sur le plan international, le Japon a entamé des discussions formelles avec la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis sur le partage des coûts de l’ILC. Alors que les États-Unis ont indiqué qu’ils étaient prêts à soutenir l’ILC, aucun des pays européens avec lesquels le Japon a parlé n’est actuellement prêt à promettre un soutien financier.

Cet été, MEXT publiera une feuille de route qui indique une voie pour la science japonaise au cours des prochaines années. Si l’ILC est incluse dans les projets de la feuille de route, elle aura franchi un autre obstacle. Dans ses recommandations post-réunion, l’ICFA a recommandé au Japon de passer de la pré-planification à la phase préparatoire dans un délai d’un an.

Le timing est critique: les prochaines années détermineront le sort de l’ILC et le domaine de la physique des particules. Même si MEXT formule une feuille de route pour le Japon, d’autres pays élaborent leurs plans, qui peuvent ou non inclure l’ILC. Le Groupe stratégique européen (groupe de travail spécial convoqué tous les cinq ans par le CERN) publiera son rapport sur les projets à prioriser en mai; aux États-Unis, les physiciens commenceront à esquisser leur propre feuille de route pour la physique des particules en avril prochain. La construction de l’ILC dépend en grande partie de la préparation de ses plans à temps.

Un chemin non linéaire

Lorsque les électrons tournent lorsqu’ils accélèrent, ils émettent des photons, dégageant de l’énergie dans un processus appelé rayonnement synchrotron. Dans les collisionneurs circulaires traditionnels, cette perte limite l’énergie maximale des particules. Entrez dans les collisionneurs linéaires: comme leur nom l’indique, ils accélèrent et heurtent les particules en ligne droite, évitant le rayonnement synchrotron afin que les électrons puissent atteindre des énergies plus élevées.

L’objectif de l’ILC serait de reprendre là où le LHC s’est arrêté: avec le boson de Higgs. Le Higgs, prédit dans les années 1960 et découvert au LHC en 2012, est au cœur du mécanisme qui donne la masse aux autres particules élémentaires. Jusqu’à sa découverte, le Higgs était également la dernière pièce manquante du modèle standard tant vanté de la physique des particules, une description unifiée de toutes les particules et forces fondamentales connues (à l’exception de la gravité). Des questions concernant les Higgs restent en suspens: les physiciens veulent savoir s’il s’agit d’un Higgs «vanille» ou s’il présente des phénomènes inhabituels qui pourraient ouvrir la voie à une nouvelle physique.

Alors que le LHC est entré en collision avec des protons pour enquêter sur les Higgs, l’ILC heurterait des électrons avec leurs homologues de l’antimatière, les positrons. Contrairement aux protons, qui sont constitués d’un fouillis de quarks et de gluons, les électrons et les positrons sont «fondamentaux» – juste eux-mêmes. Cela produit des collisions «plus propres», minimisant le «bruit» des particules secondaires indésirables qui pourraient obscurcir les signaux que les physiciens cherchent à sonder plus profondément le Higgs.

De là, l’espoir est que dans des collisions aussi nettes, les physiciens pourraient repérer des événements ultra-rares – les suivre comme des miettes de pain à travers un labyrinthe pour atteindre la terre promise de la nouvelle physique au-delà du modèle standard.

Le SCJ a reconnu cette importance, écrivant qu ‘«il ne fait aucun doute que la recherche d’une« nouvelle physique au-delà du modèle standard »est la tâche la plus importante» pour la physique des particules. Mais cela ne suffisait pas à lui seul à donner une priorité de projet aussi coûteuse. D’autres expériences telles que Hyper-Kamiokande, un détecteur de neutrinos massifs récemment approuvé avec un prix moindre de 600 millions de dollars, se sont révélées plus attrayantes.

Si l’ILC est finalement construite, elle aura des partisans de l’industrie et de la politique japonaises à remercier. Les deux communautés voient le collisionneur de particules comme un coup d’État politique et économique pour le pays. De plus, en raison de son emplacement prévu, l’ILC représente également un effort de revitalisation dans la région de Tohoku, qui se remet toujours du tsunami dévastateur provoqué par le tremblement de terre de 2011 et de la catastrophe nucléaire associée à la centrale de Fukushima Daiichi.

Mais même les ardents partisans de l’ILC doivent composer avec le fait que ce n’est pas la seule voie à suivre en physique des particules. Plusieurs technologies émergentes, telles que les accélérateurs de muons, les accélérateurs linéaires à récupération d’énergie et l’accélération de champ de sillage plasma, pourraient offrir des performances équivalentes ou supérieures à moindre coût, ce qui pourrait saper la justification de la construction de futurs collisionneurs comme l’ILC avec la technologie conventionnelle.

Sur le plan international, l’ILC est également en concurrence avec d’autres collisionneurs proposés. Des mises à niveau progressives du LHC sont en cours au CERN et devraient se poursuivre dans les années 2030. Au-delà du LHC, le CERN prévoit de construire soit son propre collisionneur linéaire, le CLIC, soit le Future Circular Collider, un géant avec un anneau de 100 kilomètres de large, ou les deux. Sous la direction de Yifang Wang, des physiciens chinois planifient également ce qui serait le premier grand collisionneur de ce pays: le Circular Electron Positron Collider.

Mais les plans de collision en duel ne sont pas nécessairement mauvais, selon Wang. “Je pense qu’une saine compétition est en fait une bonne chose”, dit-il. «Si l’ILC est approuvée, cela prouve certainement que l’intérêt scientifique est là et qu’il existe un soutien international pour ce type de science.»

Il n’y a aucune garantie que l’une de ces machines découvrira une nouvelle physique. L’enquête sur le Higgs pourrait bien être une chasse à l’oie sauvage subatomique, uniquement utile dans la mesure où elle indique aux chercheurs où ne pas regarder. Ou cela pourrait révéler une nouvelle physique au-delà de la portée de notre compréhension actuelle de l’univers.

Dans les deux cas, les physiciens des particules sont prêts à faire tout ce qu’il faut. “C’est une particule très spéciale, contrairement à toutes celles que nous avons étudiées dans le passé”, explique Murayama à propos des Higgs. “Celui-ci, en particulier, devrait être étudié à mort.”