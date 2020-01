Le milieu de terrain japonais Keisuke Honda renforcera le Brésilien Botafogo, a annoncé vendredi le club de 33 ans et le club de Rio de Janeiro.

“Bonjour, comment allez-vous? Je suis Keisuke Honda et c’est un plaisir. Je joue au Botafogo et nous allons nous voir à Rio de Janeiro. A plus tard, merci beaucoup. Au revoir!”, A déclaré le Japonais dans une vidéo publiée dans son Profil du réseau social Twitter, après plusieurs jours de négociations avec l’équipe de Rio de Janeiro.