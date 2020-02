Le Javi Conde-Basauri adapté par C.A. revalide le titre national | Sports pratiques

La Île de Soto, dans la population de Salamanque Santa Marta de Tormes, a accueilli la vingt-huitième édition du Championnat d’Espagne de Cross pour les athlètes ayant une déficience intellectuelle.

Pour la septième année consécutive, le Club d’athlétisme adapté Javi Conde – Basauri dominé le médaillon de la compétition qui organise la Fédération espagnole de sport pour les personnes handicapées mentales (FEDDI) et qui a réuni 199 athlètes de 28 équipes.

Quinze médailles

L’équipe de l’athlète paralympique primé Javi Conde a remporté quinze médailles (six médailles d’or, trois d’argent et six bronzes) avec des victoires par équipes dans les catégories des habiletés sportives féminines et celles de la compétition adaptée et masculine. De plus, ils sont montés individuellement au sommet du podium Irati Herboso, Adrian Hinojosa et José Antonio González.

Les médailles d’argent de l’équipe Javi Conde-Basauri sont allées à Iñigo Hornillos, Tania Castillo et dans la compétition absolue pour Angela de Miguel.

L’équipe masculine d’habiletés sportives a remporté la médaille de bronze, la même médaille qu’elle a remportée Gonzalo Iniesta, Xabier Simon, Fran López, Daniel Orjuela et Txus Fernández dans l’épreuve absolue qui leur a permis de se qualifier pour le Championnat d’Europe de Cross qui se tiendra prochainement à Turin (Italie).

Ils se sont également distingués parmi les gagnants Carmelo Herreria, de A.C.D.E., et Maria Rivas Cruz, du Paralympique Puertollano (junior), et Manuel Gomez Lucas, de A.D. Bellellín (Compétition).

Avant de commencer la cérémonie de remise des prix, une plaque a été remise pour sa collaboration au championnat à divers représentants de la Junta de Castilla y León, du Conseil provincial de Salamanque, du conseil municipal de Santa Marta de Tormes et de la Fédération des sports adaptés de Castilla et Lion.

