Le jeu de société Oceans capture la beauté et la férocité de la vie marine

Peut-être quelque part, il y a un océan où le parasite transparent Invisy McSuckFace cherche son prochain repas. Le suceur de sang devra peut-être fuir l’hybride terrifiant hybride espadon-requin Zoomy killa ou esquiver des dizaines de tentacules des écoles de la clique Grabbo semblable à la pieuvre. Mais plus vraisemblablement, ces créatures n’existent que dans Oceans, un jeu de plateau de stratégie de North Star Games qui traduit magistralement les merveilles et les complexités de l’écologie marine dans un décor de table.

Le jeu, en vente ce printemps, est une suite du célèbre jeu Evolution de North Star, et l’expérience de base est similaire. Deux à quatre joueurs – ou dans certaines éditions du jeu, six – rivalisent pour garder les espèces vivantes et bien nourries, la nourriture acquise étant finalement convertie en points. À chaque tour, un joueur déploie une carte trait pour créer une nouvelle espèce ou accorder de nouvelles capacités à celles existantes. Ces traits, tels que «prédateur de pointe» ou «chargeur de filtre», correspondent à des compétences et à des caractéristiques physiques qui aident de véritables créatures marines à survivre et à trouver de la nourriture. Certaines espèces peuvent être des butineuses de récifs, par exemple, tandis que d’autres sont plus agressives, volant la nourriture d’autres espèces.

C. HamiltonCréé par North Star Games, Oceans sera mis en vente ce printemps.

Construire une liste de créatures qui interagissent bien entre elles ou avec les espèces des autres joueurs dans l’écosystème est essentiel pour remporter la victoire. Et de cette façon, le jeu imite les pressions évolutives réelles, les joueurs réagissant à la créature marine dominante et trouvant de nouvelles façons de puiser dans la générosité des océans. Un prédateur du sommet envahit-il les mers? Protégez vos précieuses espèces en utilisant une tactique de défense fiable de calmar – en jetant de l’encre sur un ennemi – ou profitez des prouesses du prédateur en mangeant les restes de l’animal.

Au fur et à mesure que le jeu progresse, des scénarios sélectionnés au hasard peuvent modifier la dynamique du jeu, incitant les joueurs à s’adapter à un environnement changeant. Par exemple, le scénario «fertile» récompense les joueurs pour la création de nombreuses nouvelles espèces, tandis que l’événement «épizootique» simule une épidémie en réduisant les populations de certaines espèces.

Tout comme les joueurs pensent avoir compris l’écosystème, l’explosion cambrienne frappe. Pour le reste du jeu, les joueurs utilisent deux traits par tour et peuvent accéder au deck «Deep», rempli des caractéristiques les plus bizarres de la vie marine et des créatures marines mythiques. «Oceans explore vraiment cet espace entre le monde connu, ce que la science sait et l’inconnu», explique le concepteur principal Dominic Crapuchettes. Alors que les cartes Deep coûtent des points pour jouer au départ, les avantages de devenir un redoutable kraken ou une baleine qui a maîtrisé les filets à bulles pour corriger les proies (SN: 11/9/19, p. 7) valent souvent le coup.

North Star a consulté le biologiste marin Brian O’Neill de l’Université du Wisconsin – Whitewater lors de la conception du jeu, et le contexte scientifique est payant dans une expérience cohérente et (surtout) scientifiquement exacte. Par exemple, l’explosion cambrienne inaugure une explosion d’évolution rapide et de biodiversité, un peu comme l’événement réel il y a environ 541 millions d’années (SN: 4/27/19, p. 14). Et les traits d’une espèce interagissent généralement de manières qui ont un sens biologique: «l’encrage» et la «scolarisation» rendent la créature plus difficile à attaquer, et la «vitesse» donne un coup de pouce aux espèces agressives.

Mais ce n’est pas toujours le cas. “La chose que j’ai du mal

donne des choses biologiques qui n’ont aucun sens “, la terre et

l’écrivain climatique Carolyn Gramling a noté lorsque les membres du personnel de Science News ont essayé

le jeu. Par exemple, il est possible de créer une espèce à la fois parasitaire

et symbiotique avec la même créature, ou même un prédateur au sommet qui est aussi un

filtre d’alimentation, bien que cela puisse être aussi discutable stratégiquement

biologiquement.

C. HamiltonLe trait de «prédateur de l’apex» fait d’une espèce une force avec laquelle il faut compter, comme cet imaginaire hybride requin-baleine vu sur une seule carte.

Côté scientifique, Oceans excelle à évoquer un sens

d’émerveillement. L’art aquarelle saisissant de l’illustratrice Catherine Hamilton, sur

le plateau de jeu et de nombreuses cartes de traits, invite les joueurs dans un

écosystème. Le jeu récompense à la fois une planification minutieuse et une réflexion rapide,

empêche le sentiment frustrant de redouter une certaine perte après un début

erreur (un phénomène courant chez le prédécesseur d’Oceans, Evolution). Et il y a un

humour bienvenu: la lecture du guide des noms scientifiques dans le jeu a

dans le personnel de Science News développant des noms créatifs pour leur espèce,

y compris Invisy McSuckFace.

Ceux qui connaissent Evolution se sentiront comme chez eux dans un gameplay moins punissant mais tout aussi nuancé d’Oceans. Et pour ceux qui découvrent les jeux de stratégie, Oceans est une bonne introduction: il est suffisamment intuitif pour reprendre les bases après quelques tours, mais suffisamment nuancé pour être agréable après des dizaines de jeux. Alors que les joueurs se battent pour leur survie, ils découvriront bientôt que l’océan est, comme l’écrivait Jonathan Lambert, membre du personnel de Science News, «rouge dans les dents et les tentacules».