Le jeu mobile League Of Legends arrive

Que les jeux mobiles sont le présent et l’avenir du jeu n’est pas une nouveauté. Les chiffres qui ont traité ce type de titres en 2019 le certifient définitivement pour que personne n’ait aucun doute. Alors que les consoles de la nouvelle génération arriveront fin 2020, la neuvième, les sociétés de développement continuent d’adapter leurs jeux à ce qu’exige le marché. Dans ce contexte, Riot Games a annoncé que Tactiques Teamfight Il a déjà sa première bêta fermée en cours et en a profité pour fournir quelques détails sur la nouvelle version de l’autobattler de League of Legends.

Cette version bêta fermée ne sera disponible que dans certains pays, tandis que la version mobile est toujours prévue dans le monde entier en mars prochain. Cela a été informé dans une déclaration qu’ils ont publiée sur la page de Ttactiques eamfight, où ils garantissent également que, à l’exception de quelques petites variations, l’expérience de jeu mobile sera très similaire aux autres plates-formes. Ils ne veulent pas créer d’inconvénients en raison de la plate-forme que l’utilisateur choisit. Ainsi, l’inventaire, la progression et la classification seront les mêmes, ce qui permettra un jeu croisé entre les systèmes.

Les aspects, annoncés par l’entreprise, qui marqueront certaines différences de TFT pour les mobiles ce sont:

Un autre détail important qu’ils ont partagé concerne les appareils mobiles compatibles avec TFT. Le but de Riot Games est qu’il peut être lu sur autant d’appareils que possible. Par conséquent, afin de télécharger et d’utiliser Tactiques Teamfight Vous devez posséder les téléphones portables suivants:

Selon le compte Riot Games ils ont essayé de faire fonctionner le titre avec succès dans Razr et Compagnon, mais apparemment c’était impossible. Actuellement, Tactiques Teamfight Il est disponible gratuitement pour les joueurs PC. Alors que d’autres nouvelles sur la version finale de cette version mobile sont attendues, ce qui permettra sans aucun doute d’attirer des milliers d’utilisateurs, quelques chanceux pourront l’essayer s’ils se trouvent dans l’un des pays sélectionnés pour la version bêta.