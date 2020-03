Le jour de la télémédecine est-il enfin arrivé?

La télémédecine pourrait enfin avoir son heure sous les projecteurs cliniques. Avec des milliards de fonds d’urgence, le Congrès a récemment assoupli les restrictions sur la façon dont la télémédecine peut être remboursée et mise en œuvre pour les patients de Medicare.

En tant que médecin, la partie la plus intéressante de cette loi – en dehors de la façon d’être remboursé pour les services – est le type de plateforme que je peux utiliser pour voir les patients. La législation permet désormais aux médecins de voir les patients via un téléphone doté de «capacités audio et vidéo utilisées pour la communication interactive bidirectionnelle en temps réel»; lire: les médecins peuvent désormais utiliser leur smartphone.

Cela semble progressif, mais le problème est que la télémédecine n’est pas vraiment aussi simple que de prendre mon smartphone et FaceTiming mes patients.

Dans de nombreux États, la télémédecine est considérée comme une forme parallèle de médecine, avec sa propre procédure d’autorisation.

Kristin Budde, MD, MPH, directrice de la santé numérique pour le département de psychiatrie de l’Université de Yale (et aussi ma femme), explique: «Tous les États exigent que vous ayez une licence pour pratiquer la médecine, mais certains États – comme le Nouveau-Mexique, par exemple … Ont des licences distinctes et accélérées pour les médecins en dehors de l’État qui souhaitent pratiquer la télémédecine. »

«Dans le passé, le principal moteur de ces lois sur la télémédecine a été la distance ou l’accès aux soins», explique Budde. «Les États ruraux, en moyenne, sont plus ouverts aux services de télémédecine car ils ont de plus grandes pénuries de fournisseurs.»

Le remboursement – la façon dont une clinique est rémunérée pour les services – a également limité l’adoption de la télémédecine. De nombreuses compagnies d’assurance privées remboursent les visites de télémédecine à seulement une petite fraction d’une visite de bureau en personne. Ainsi, même si une visite de télémédecine nécessite qu’un clinicien parle avec un patient pendant une heure, examine de nouveaux résultats de laboratoire ou consulte un autre clinicien, elle ne peut facturer (si elle le fait) qu’une petite partie de ce service.

Certains États ont légiféré contre ce parti pris. Le Nouveau-Mexique a adopté un projet de loi sur la parité en télémédecine qui oblige les compagnies d’assurance privées à rembourser les services de télémédecine de la même manière qu’une visite médicale en personne.

Une nuance importante est que les nouvelles lois fédérales n’obligent pas les médecins à utiliser ou même à offrir des services de télémédecine. Les lois facilitent simplement l’accès des patients à Medicare et (si les détails sont établis) les médecins facturent les services de télémédecine.

Aucune clinique n’est tenue de fournir des services de télémédecine, même si cela pourrait réduire le risque pour eux ou leurs patients de propager COVID-19. Les systèmes hospitaliers, les cabinets de groupe et les petites cliniques sont des entreprises indépendantes qui décident des services à offrir en fonction de nombreux facteurs. Bien que le remboursement soit une préoccupation majeure, il n’est pas rare qu’un système hospitalier soit bureaucratiquement bloqué en décidant simplement de la plateforme de télémédecine à utiliser – avant de voir un seul patient.

Pour savoir comment la nouvelle législation du Congrès fonctionnait sur le terrain, j’ai FaceTimed mon ami Richard Rigby, MD, médecin de premier recours au Providence Medical Group à Portland, Oregon.

Les kits de test COVID-19 sont devenus disponibles à la clinique de Rigby le 12 mars, et son groupe a évalué leur premier patient le jour même. Malgré les efforts de distanciation sociale, sa pratique est plus occupée que la normale.

J’ai demandé à Rigby s’il utilisait la télémédecine pour dépister ou évaluer les patients pour le nouveau coronavirus, en particulier les patients présentant des conditions à haut risque comme une maladie pulmonaire, une maladie cardiaque ou un diabète non contrôlé.

“Oh non, malheureusement pas,” me dit Rigby, “nous essayons de le faire.” (Une semaine plus tard, il m’a dit que, dans le but de protéger les patients et le personnel contre COVID-19, sa clinique a déplacé tous les rendez-vous programmés vers les appels téléphoniques. La veille d’un rendez-vous, le personnel infirmier appellera le patient et administrera un COVID -19 questionnaire de dépistage. Si nécessaire, le personnel organisera une évaluation en personne ou un niveau plus élevé de soins médicaux pour le patient. La clinique de Rigby explore des moyens d’ajouter des capacités vidéo à ces interactions cliniques. La clinique n’a pas actuellement la capacité de recueillir des données telles que la pression artérielle, la fréquence cardiaque ou la température par téléphone.)

Dans la conversation originale, Rigby m’a rappelé que tout le monde reconnaît que – peut-être maintenant plus que jamais – la télémédecine serait un moyen idéal de voir les patients. Mais de nombreuses pratiques (comme la sienne) n’ont tout simplement pas la capacité d’effectuer des visites de télémédecine.

Une telle visite est – au minimum – un chat vidéo avec votre médecin. Bien que votre clinicien ait probablement la capacité de le faire (plus de 85% des adultes américains ont un smartphone), il est beaucoup moins probable que vous ou votre clinicien ayez les outils pour vous évaluer pleinement pour les symptômes de COVID-19.

La médecine est plus qu’une simple conversation; c’est une conversation sur les données médicales. En dehors de vos antécédents cliniques, si vous craignez d’avoir COVID-19, votre clinicien doit mesurer votre température ou votre oxygénation sanguine avec un thermomètre ou un oxymètre de pouls. Pour recueillir ces données, vous devez disposer d’un thermomètre numérique ou d’un oxymètre de pouls qui peut collecter et transmettre ces données au médecin.

“Nous ne sommes tout simplement pas prêts à faire quelque chose comme ça, même si nous le souhaitons”, a expliqué Rigby, alors qu’il retournait dans sa salle d’attente occupée.

La réglementation fédérale est en train de changer, mais pour le moment, les changements sont limités aux patients de Medicare, qui ont 65 ans ou plus. Les réglementations des États et des compagnies d’assurance privées qui dictent également le type de soins que nous recevons n’ont peut-être pas changé. De plus, même si les cliniciens veulent fournir des services de télémédecine, ils peuvent ne pas avoir les outils pour le faire efficacement ou un moyen de coordonner ces visites de télémédecine.

Mais la nécessité est la mère de toute invention, il y a donc de l’espoir que le système s’adaptera.

“Maintenant que le contrôle des infections est dans tous les esprits”, a déclaré Budde avec optimisme, “je pense que nous verrons une refonte de la télémédecine en général.”

