Le jour de la Terre, de sombres leçons pour la crise du COVID-19

Une plaisanterie circule sur les réseaux sociaux qui parlent de la crise climatique à la pandémie de COVID-19.

“Hé,” dit le climat, “Félicitations pour tout votre succès. Puis-je obtenir le nom de votre publiciste? “

L’humour ironique joue l’une des ironies troublantes de la célébration du 50e anniversaire du Jour de la Terre au milieu de la pandémie mondiale. Un événement destiné à attirer l’attention sur la crise environnementale mondiale a été éclipsé par une crise qui a créé un changement de comportement massif d’une manière que le Jour de la Terre lui-même a eu du mal à faire.

Pour de nombreux écologistes, le contraste entre notre réponse relativement rapide et globale à COVID-19 et notre réponse sociétale relativement terne à la crise climatique est décourageant. Le virus lui-même semble avoir fait plus pour réduire les émissions que n’importe quelle politique au cours des deux dernières décennies. Malheureusement, alors que certains voient un grand espoir d’action sur le changement climatique dans notre réponse à COVID-19, le lent déclin de l’écologisme américain et le principe de précaution qui le sous-tend peuvent plutôt servir de triste leçon pour savoir à quoi s’attendre de notre réponse continue à la crise mondiale. pandémie.

Du point de vue de 2020, il est facile d’oublier à quel point le moteur du changement environnemental américain était efficace. Bien que les organisateurs du Jour de la Terre aient fait des efforts indispensables pour diversifier et internationaliser l’événement ces dernières années, le Jour de la Terre original en 1970 était une affaire de classe moyenne en grande partie blanche axée sur des événements éducatifs qui mettaient en évidence des problèmes de pollution et de déchets. Et c’était extrêmement populaire. L’événement a eu le soutien de responsables locaux, étatiques et fédéraux (Pat et Dick Nixon ont planté un arbre), et il a attiré plus de 20 millions de participants, près de 10% de la population américaine à l’époque. Les sondages d’opinion ont vu les préoccupations politiques sur les questions environnementales augmenter de plusieurs ordres de grandeur entre 1969 et 1971, changeant le paysage des politiques environnementales et ouvrant la voie à certaines des politiques environnementales les plus agressives du XXe siècle.

Le Jour de la Terre 1970 a été un moment culturel important, mais ce n’était aussi qu’une partie de l’histoire, un événement ancré dans un mouvement qui, au cours des 15 dernières années, a facilité une série de politiques étatiques et fédérales conçues pour faire flotter le genre de changement que ses organisateurs préconisé. À une époque de prospérité d’après-guerre et de programmes de développement massifs parrainés par le gouvernement, les scientifiques et les gestionnaires des ressources ayant un penchant écologique avaient commencé à utiliser leur expertise pour tourner un regard critique sur la société moderne. Le travail de mise en garde d’auteurs comme William Vogt, Aldo Leopold, Barry Commoner et, peut-être le plus important, Rachel Carson a alimenté ce que l’historien Sam Hays a décrit plus tard comme un plus grand mouvement de consommateurs de la classe moyenne, de plus en plus préoccupé par des commodités telles que l’accès à la nature et à la propreté, des quartiers sains.

Le jour de la Terre 1970, une mosaïque de lois étatiques existait déjà pour réglementer la qualité de l’air et de l’eau, parallèlement à la loi fédérale sur la qualité de l’air de 1963 et à la loi fédérale sur la lutte contre la pollution des eaux de 1948. En janvier 1970, quelques mois avant le jour de la Terre, le président Nixon a signé dans la loi la National Environmental Policy Act (NEPA), liant ce patchwork ensemble en créant un cadre fédéral pour l’évaluation et l’atténuation des dommages environnementaux potentiels des nouveaux programmes commerciaux et de développement.

Plus que tout autre texte législatif, la NEPA a codifié l’approche de précaution qui a conduit à l’environnementalisme des années 1970 aux États-Unis. Le principe de précaution, en termes simples, suppose que, au milieu d’informations incertaines, une nouvelle substance ou pratique est présumée nocive pour l’environnement jusqu’à ce que ses partisans puissent démontrer qu’elle ne l’est pas. C’est le même type de déclaration de valeurs qui a incité les autorités étatiques et locales à émettre des ordonnances de séjour à domicile ou d’abri sur place au milieu de l’incertitude quant à la propagation et à la gravité de COVID-19, et qui a convaincu la plupart citoyens à soutenir ces ordres. Dans le cas de l’environnement, la santé d’un écosystème ou d’un organisme en voie de disparition prime a priori sur l’avantage économique potentiel d’un barrage ou d’une usine. Dans le cas de COVID-19, l’atténuation des maladies et des décès a priori prime sur les autres priorités de la vie quotidienne.

Si l’environnementalisme est un guide pour l’avenir, c’est ici que l’histoire peut devenir sombre. Malgré le caractère sacré initial du principe de précaution dans l’élaboration des politiques environnementales, au début des années 80, les décideurs américains ont commencé à saper l’engagement du gouvernement en matière de précaution. (Cela se produit toujours). L’outil de choix parmi les opposants à la réglementation environnementale au début des années 80 était l’analyse coûts-avantages, un outil censé mesurer les coûts économiques d’un acte de protection de l’environnement par rapport à ses avantages, qui sont souvent plus difficiles à mesurer.

Il n’est pas surprenant que les analyses coûts-avantages axées sur le marché privilégient le développement économique par rapport à la protection de l’environnement. Selon George H.W. Bush, ils ont remplacé la précaution environnementale par la précaution économique. À travers tout le bruit du déni du climat et des manifestations du Congrès de la fin des années 1980 à nos jours, une approche à court terme, axée sur l’économie et fondée sur cette rubrique coûts-avantages a étayé la réponse douce des États-Unis au changement climatique.

Au cours des quatre dernières décennies, les opposants à la réglementation environnementale ont continué de pirater à la fois le principe de précaution et les politiques qu’il a inspirées. (Comme Laura Martin l’a suggéré dans son article sur la politique générationnelle du changement climatique ici plus tôt ce mois-ci, le coronavirus a créé un écran de fumée politique pour l’administration Trump afin d’affaiblir encore plus les règles environnementales du pays et leur application.) Ce faisant, ils ont considérablement saper la capacité du mouvement environnemental à opérer des changements, en particulier sur les problèmes d’action collective à grande échelle comme le changement climatique.

Pour l’instant, les réponses locales et étatiques à COVID-19 continuent de se priver de précaution, faisant de la vie et de la santé une priorité par rapport aux coûts économiques des commandes d’abris sur place et de divers types de fermetures d’entreprises. Cet engagement de précaution, entre autres facteurs importants, contribue à rendre notre réponse collective au défi de COVID-19 beaucoup plus immédiate et robuste que notre réponse collective à la crise climatique.

Mais l’abandon, pendant des décennies, du principe de précaution dans notre réponse aux crises de l’environnement peut constituer une mise en garde à mesure que nous avançons dans notre réponse collective à COVID-19. Les experts et les politiciens ont commencé à juste titre à explorer les compromis éthiques et économiques de l’assouplissement des restrictions et de la réouverture de différents secteurs de la vie américaine. Ces négociations sur nos priorités collectives sont inévitables, voire nécessaires.

Avant de nous engager sur cette voie, cependant, nous ferions bien de noter la valeur de l’approche de précaution dans la conduite d’une réponse coordonnée à des problèmes d’action collective comme COVID-19 ou le changement climatique. C’est le pouvoir que détenait autrefois le Jour de la Terre, et qui semble maintenant avoir été perdu. Si 50 ans d’efforts pour endiguer la crise environnementale fournissent une leçon ici, c’est qu’une fois que nous commençons à négocier la valeur de la précaution, nous ne pouvons jamais revenir en arrière.