Le jour où Kobe Bryant m’a donné ses chaussures

Bien que je ne l’aime pas en général, ce texte est impossible sans le faire à la première personne, car il m’est arrivé il y a 12 ans, à Las Vegas Pre-Olympic. Année 2007. Et à cette époque, j’écrivais pour l’édition papier du magazine Basketball Plus.

Ce tournoi des Amériques a été incroyable pour Basketball Plus. Le privilège d’être présent dans ce type de réalisation nous rend chaque jour plus convaincus que l’effort pour couvrir les actions les plus importantes du basket-ball mondial en vaut la peine, malgré le coût économique que cela signifie pour nous. Dans ce cas, notre présence avait une valeur double, car nous prenons non seulement le classement pour Pékin, mais quelque chose d’intangible, que seul quelqu’un qui aime ce jeu peut valoriser. Et cela vaut la peine d’expliquer l’histoire.

Après le match américain contre Porto Rico, avec son collègue Carlos Prieto, nous avons eu la chance de discuter presque seul avec Kobe Bryant pendant dix minutes. Quelque chose avant de répondre, j’ai avoué à Kobe quelque chose qui est absolument vrai: je suis fan des Lakers car j’ai des raisons. Il aurait 10 ans. Bryant était sympathique. À la fin de l’entretien, je lui ai dit que j’avais une chemise Lakers dans mon hôtel et si je pouvais la signer le lendemain. Il y réfléchit quelques secondes et dit non. Mais il a ajouté: “Demain, je vous donne mes pantoufles.”

J’avoue avoir été surpris, mais il était tout naturel que le lendemain, après avoir joué contre l’Uruguay, Bryant soit parti sans tenir sa promesse. Mais je n’ai pas fini l’étonnement quand, jouant le deuxième quart-temps du match contre l’Argentine, Kobe m’a vu dans ma position de journaliste – j’étais très proche du terrain – et m’a dit, en espagnol parfait: “J’ai tes chaussures”. Le jeu terminé, je suis allé au vestiaire, comme tous les jours, et Kobe est sorti avec les pantoufles à la main, les mêmes qu’il avait utilisées ce jour-là, toutes deux dédicacées. Après avoir parlé à la presse, il m’a vu, est venu directement et me les a donnés. Je n’ai pu dire qu’un “Merci beaucoup”. Je dois reconnaître que ce fut l’un des meilleurs cadeaux que j’ai reçus de ma vie.