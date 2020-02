Le journaliste mexicain qui, après avoir reçu une balle dans le visage, a survécu pour dénoncer le maire Billy Chapman

C’est en décembre 2019 que le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) s’est engagé de passer en revue le cas de Paul Velázquez, après que le journaliste a subi une attaque à mort par deux hommes.

Déjà pour son propre compte, il a présenté 5 février le matin le youtuber aussi Paul Velázquez, qui visiblement blessé, a pris la parole pour raconter son cas, ce qui ajoute à la série d’attaques et les meurtres auxquels sont exposés ceux qui pratiquent le journalisme au Mexique.

Alors que partis d’opposition à l’administration actuelle et une grande partie de l’opinion publique ils se sont concentrés sur la annonce de la réforme par AMLO à enlever les ponts, le cas de Paul Velázquez a été banalisé, restant en arrière-plan lorsque le Mexique 2019 ongle dix communicateurs ils ont été exécutés, étant août l’un des plus sanglants pour la guilde, basé sur informations fournies par l’organisation non gouvernementale, article 19.

Au long de 20 ansc’est-à-dire de 2000 à 2019 dans notre pays 131 journalistes ont été tués, L’administration López Obrador est l’une des plus marquées par l’impunité envers ces décès, même lorsque l’exécutif a promis d’augmenter la protection des journalistes lors de son entrée en fonction en 2018.

Cependant, c’est le matin du 5 février que López Obrador nouveau compte sécurisé que son gouvernement allait continuer à faire face aux faits criminels, car cela fait partie de son principal Préoccupation et occupation.

“Je vous le dis avec tout mon authenticité et nous pacifierons le pays. C’est le grand défi, le grand défi et vous devez terminer le impunité et dans votre cas particulier que vous nous faites faire la recherche (…) Nous n’avons aucun intérêt avec groupes d’intérêt créé, ni avec des partenaires du parti, ni avec des amis, ni avec des parents, Je n’appartiens plus», A déclaré le président.

Originaire de Los Mochis, Sinaloa, Paul Velázquez fait partie de “Pas un de plus, pas un de plus corrompu au gouvernement “et au moment de comparaître dans Le matin Il a fait appel pour qu’il n’y ait plus de journaliste assassiné au Mexique.

Le communicateur avait déjà comparu à l’une des conférences matinales d’AMLO, afin de signaler un réseau de facturation Fausse entreprise du service de l’administration fiscale (SAT) dirigé par le maire de Ahome à Los Mochis, Billy Chapman.

Velázquez a déclaré que cette fois, le président lui a parlé presque à titre de prédiction lorsqu’il a évoqué le danger que représentent les journalistes mexicains à leur retour dans leur ville, car il y a ceux qui ont dénoncé.

Le journaliste a déclaré il y a 48 jours, après avoir quitté la pharmacie de Guadalajara, à seulement 300 mètres de son studio, un sujet l’attendait sur le trottoir derrière une voiture pour sortir, mettre un pistolet à tête et lui tirer dessus.

Il a noté qu’à l’époque ses agresseurs l’ont laissé pour mort et s’enfuit; cependant, basé sur une vidéo qui a été laissée de la tentative d’assassinat, Paul a augmenté six secondes plus tard et a demandé de l’aide pour sauver sa vie.

Velázquez passé 22 jours à l’hôpital de Fatima, plus deux en soins intensifs, dans lesquels il devait porter un respirateur, en plus d’être exposé à trachéotomie et passer 16 jours sans parler, plus 19 alimenté par une sonde Et une paille.

«Cela arrive aux journalistes d’investigation, président, juste pour souligner la fraudes que fait-on fermes publiques. Le journalisme, c’est enquêter, dénoncer mais surtout faire quelque chose pour que les choses ne se reproduisent pas au détriment de ceux qui en ont moins », a expliqué Paul.

Le journaliste a également indiqué que cela faisait un peu plus d’un mois et que à Sinaloa, les enquêtes ne il semble juste que non avancer, Quoi ils n’ont même pas commencé. Il souligne que le principal auteur de la tentative de meurtre qu’il a subi Billy Chapman, Maire d’Ahome, qui a déclaré ces dernières heures qu’il n’était pas inquiet de la plainte de Paul Velázquez.

«Je suis convaincu que pour changer pour le Mexique, vous devez être ici, pas d’exil: Le président nous tue, n’oubliez pas, s’il vous plaît, ils nous tuent », a conclu le communicateur.