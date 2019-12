Le joyeux Noël miraculeux d'une femme enceinte qui a souffert en un an d'un cancer, de problèmes cardiaques et de deux accidents vasculaires cérébraux

La Noël de 2019 était la première que Cindy Karadsheh Soavede Plymouth, au nord des États-Unis, il a pu passer sa famille heureuse après deux douloureuses célébrations. Reconnaissante pour son sort, elle l'a partagée histoire incroyable – il a souffert cancer pendant que j'étais enceinte, le traitement a endommagé son coeur, ce problème a provoqué une hémorragie cérébrale– avec la publication de l'École de médecine du Université du Michigan (UM), Michigan Health, pour encourager les autres patients lors des fêtes.

J'avais 36 ans à la mi-2017, quand il s'est senti dureté dans un sein. Comme elle était enceinte, les médecins qui l'ont traitée l'ont attribuée aux processus par lesquels le corps se prépare à allaiter le bébé à naître. Mais elle avait l'impression que c'était autre chose. "Je ne pouvais pas faire une mammographie pour la grossesse », a déclaré Soave. "Mais j'ai revu mon médecin et l'ai pressé pour un autre test, parce que je savais que quelque chose n'allait pas."

Ils ont fait une échographie, il s'est avéré qu'elle avait raison. En juin, c'était diagnostiqué avec un type de cancer du sein causée par la sensibilité aux hormones que le corps produit naturellement. Seulement 20% des femmes souffrant d'un cancer du sein ont cette classe spécifique, a-t-il expliqué Catherine Hall Van Poznak, de l'UM Rogel Cancer Center, et l'association de la la maladie pendant la grossesse n'est pas courante.

"C'était une nouvelle dévastatrice, car j'avais un bébé en route", a expliqué Soave. "Pour moi, la famille est toutet l'idée de ne pas être pour mon mari et nos filles était inimaginable. »

À la fin des mois de grossesse, après quoi il a été possible de faire chimiothérapie en bon état à ce que serait sa deuxième fille, Soave a commencé le traitement. Un mois après avoir terminé la première partie votre bébé est néparfaitement sain dans Novembre 2017. Trois semaines plus tard, il a repris un traitement contre le cancer.

Et c'est là qu'en janvier 2018, il a ressenti une étrange toux, un essoufflement qui pesait sur sa poitrine, accompagnée d'une grande agitation. Son pouls s'était accéléré, il était à 120. «Le sentiment même que quelque chose n'allait pas la fit aller aux urgences, où elle apprit qu'elle avait un attaque cardiaque», A écrit Jordyn Imhoff dans Michigan Health.

Il Le cœur de Soave était affaibli: Si une fraction d'éjection normale – la mesure de la quantité de sang pompé de l'intérieur du ventricule à chaque contraction musculaire – est de 55%, la sienne était très faible avec seulement 26%. Parmi les causes possibles figuraient dommages causés par la chimiothérapie, une infection virale et même la grossesse elle-même qui avait été réalisée dans des conditions aussi difficiles.

Avec une bébé de deux mois et un petit de deux ans, a dû interrompre le traitement du cancer plein de peurs. En même temps, il a commencé à prendre des bloqueurs d'œstrogènes, à retirer les ressources de la tumeur et des médicaments pour éviter d'autres problèmes cardiaques.

"Je ne pouvais pas croire que ma vie avait changé si vite", a-t-il déclaré. «Il avait été parfaitement sain toute ma vie, Je n'avais jamais pris de médicaments du tout, et maintenant j'avais perdu mes cheveux, je les ai dépensés pour aller et revenir des hôpitaux et je pouvais mourir d'un cancer si je ne le soignais plus ou d'une crise cardiaque. »

Comme le cœur de Soave ne s'est pas rétabli, même les mouvements de base tels que monter une échelle sont devenus impossibles. Un après-midi, son mari a dû l'emmener courir aux urgences, où ils l'ont trouvée à choc cardiogénique, une panne de pompe: sa fraction d'éjection était tombée à 13%. Elle a été admise au unité coronaire. Là, le cardiologue Matthew Konerman, du Frankel Cardiovascular Center, a déclaré: «Vos meilleures chances de survie étaient avec un appareil fonctionnel (VAD) pour le ventricule gauche, et le mettre sur une liste de transplantation. Mais je ne pouvais pas aspirer à une greffe parce que j'avais aussi un cancer. »

On a discuté de la façon de procéder lorsqu'un autre test a révélé que le ventricule droit a également été affecté. Il était impossible de déterminer dans quelle mesure avant la chirurgie. «Le cas de Soave était unique et nous devions être très prudents. Peu importe ce que nous décidions de faire, elle resterait dans une situation quelque peu risquée », a résumé Konerman. «Nous savions qu'il avait besoin d'un DAV gauche, mais nous craignions qu'il en ait également besoin d'un autre pour le ventricule droit.» Cela impliquerait qu'il devrait rester hospitalisé, puisqu'un VAD droit ne convient pas aux patients externes.

En effet, Soave a rejoint la liste des seuls 3% des patients qui nécessitent les deux appareils en même temps. Il a passé des mois à l'hôpital. "Nous devions garder l'espoir qu'avec des médicaments appropriés, avec le temps, son cœur se rétablirait", a déclaré Konerman.

Elle était toujours dans l'unité coronarienne lorsqu'elle a dû prendre une décision concernant le traitement de son cancer, qui ne pouvait pas continuer d'être interrompu. Il a opté pour la mastectomie. «La mauvaise nouvelle semblait ne jamais finir. C’était la définition authentique d’un cauchemaret je n'avais aucune idée de ce que serait ma vie après tout ça. »

Quelques mois plus tard, une étude a montré que ventricule droit amélioré. La possibilité de faire retirer l'appareil a finalement été ouverte et, seulement avec celui de gauche, qui était portable, il a pu rentrer chez lui. Bientôt, cela a été réalisé et, lors d'une vérification ultérieure, il y a eu une autre bonne nouvelle: ventricule gauche récupérait également. «Nous ne voyons généralement pas que la fonction cardiaque s'améliore pour permettre l'élimination de la DAV. En général, c'est une thérapie qui fonctionne comme un pont vers une greffe, ou devient permanente. Ce fut un cas rare», A observé Konerman.

Mais juste au moment où Soave croyait que la chance s'était retournée et s'était réveillée du cauchemar, peu de temps avant que l'autre VAD lui soit enlevé, il avait un attaque ischémique transitoire (AIT), un mini-AVC Il interrompt temporairement la circulation sanguine dans le cerveau. Les médecins ont discuté de la possibilité de continuer à retirer le dispositif de toute façon lorsque la femme a subi une hémorragie sous-arachnoïdienneun saignement dans le cerveau. Cette fois, elle a dû être hospitalisée pendant des mois. Il avait besoin de recycler la parole et d'apprendre à marcher et à se nourrir à nouveau: l'épisode avait endommagé tous les côté gauche de votre corps.

Quand il a récupéré, son VAD a été emmené. Il est rentré chez lui avec son famille, qui était avec elle, en alternance avec ses amis, chaque jour de l'épreuve. "Je n'ai pas passé une seule nuit à l'hôpital", a expliqué Soave. «Je suis très reconnaissant d'avoir eu tout ce soutien. Je n'aurais pas pu surmonter tout ce qui s'est passé sans cela. "

Aussi extraordinaire que sa maladie était sa guérison. Actuellement ne présente aucun symptôme de problème cardiaque et sa fraction d'éjection est presque normale, 49 pour cent, en plus de continuer en rémission de la tumeur Il continue avec des médicaments anti-hormonaux et une rééducation cardiaque, mais son état général est si bon qu'en mai a participé à un marathon de 5 km (cinq kilomètres) au profit d'un Fondation de lutte contre le cancer du sein. Et enfin passer un Noël sans ombre à l'horizon avec son mari et ses filles.

"Je ne pouvais pas toujours comprendre la douleur et la souffrance, mais je sentais qu'il était de mon devoir de persévérer », a-t-il déclaré. "Dieu m'a envoyé ma fille pour qu'elle puisse détecter le cancer à temps et me sauver."