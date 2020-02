Le juge a ordonné la libération immédiate de “El Lunares”, chef de La Unión Tepito

L’aube du samedi 8 février le juge du Centre fédéral de justice pénale du Reclusorio OrienteBeatriz Moguel décidé de ne pas lier le processus à Oscar Andrés “F”, alias “El Lunares”, chef présumé de La Unión Tepito, ainsi que deux de ses complices, arrêté en janvier dernier, afin queA rendu sa libération immédiate de la prison à sécurité maximale de l’Altiplano, où ils ont été transférés le 5 février.

Lors d’une audience de marathon qui a duré 13 heures, le juge fédéral a établi que «Je ne peux pas accorder la liaison de processus requis par le Procureur, (parce que) les données de test sont insuffisantes à relier au processus ».

Le juge a déterminé que il y a des “contradictions insurmontables et insurmontables” concernant les circonstances de mode, de temps et de lieu dans lequel les criminels présumés ont été arrêtés le 31 janvier, lors d’une opération de la Marine et de la police de Mexico, dans le lotissement Los Amores de Don Juan, situé dans la municipalité de Tolcayuca, Hidalgo.

Par conséquent, Beatriz Moguel a estimé que le rapport de police homologué présenté par le ministère public fédéral est nul et ne coïncide pas dans le temps et dans le temps dans lequel les événements ont eu lieu, selon les informations d’El Universal.

Pour que l’affaire se retourne la présentation d’une vidéo qui a fait la défense a été décisiveoù il est observé comment des éléments de la marine ont arrêté Hugo Armando “D”, l’un de ses prétendus complices; après que le juge a rejeté l’exposition des vidéos des caméras de sécurité de la subdivision, car elle n’a pas été prouvée licitement obtenue par les avocats de l’accusé.

La bande montre que Des éléments de la marine retirent Hugo Armando “D” de son domicile, une version qui contredit le rapport de police homologué, où indiqué que les éléments ont fait un détention en flagrant délit lorsque les personnes impliquées conduisaient dans une camionnette, en possession de doses de cocaïne et de marijuana, ainsi que d’armes et de cartouches exclusivement utilisées par l’armée, l’armée de l’air et la marine.

Óscar Andrés Flores Ramírez, alias «El Lunares», est le principal leader du groupe criminel L’Union Tepito. Son surnom est dû à un énorme grain de beauté sur son visage, qui a été opéré, cherchant à se moquer des autorités.

Enfant, il vivait au 33, rue Peralvillo à Mexico. Sa famille est impliquée dans le vol de remorques et la vente de marchandises volées. Il y a quelques années, il a commencé à distribuer des médicaments en gros.

La corruption de commandants, de responsables et de dirigeants du secteur lui a permis de devenir, après l’arrestation d’autres dirigeants de La Unión Tepito, dans l’une des têtes de criminels les plus visibles du quartier.

Il y a quelques années, il a dépouillé plusieurs locataires du numéro 33 de leurs maisons et a commencé à construire leur propre bunker dans lequel, comme on le sait, il y avait des passages qui servaient d’entrepôt et reliés à d’autres propriétés, selon le chroniqueur Héctor de Mauleón.

Dans la masse salariale de Flores Ramírez, il y a des commandants du Secrétariat à la sécurité des citoyens, ainsi que des commandants et des agents de la police d’investigation, dont beaucoup sont attachés au bureau du maire de Cuauhtémoc depuis des années.

Depuis que la guerre contre la drogue a fait rage à Tepito, “El Lunares” était accompagné d’une escorte de dix hommes tatoué, vêtu de casquettes, mariconeras et marque de tennis. Il montait toujours en scooter pour essayer de passer inaperçu.

L’année dernière, un flux d’arrestations a créé la sécurité du chef du crime, il a donc changé sa résidence pour l’État d’Hidalgo, d’où il a ordonné et coordonné diverses activités à Mexico.

“The Moles” a émergé depuis «El Betito» et «El Pistache», les chefs capturés, étaient dans les rues. Il était en charge de colonies comme Morelos, Tepito, Guerrero et dirigeait la Zona Rosa, le corridor Roma-Condesa et Polanco.

Les rapports précisent qu’Oscar Flores était toujours responsable devant Roberto Mollado, “El Betito”, qui est emprisonné dans la prison du Nord.

“El Lunares” a été arrêté le 31 janvier, dans l’État d’Hidalgo, lors d’une opération conjointe avec des éléments du secrétariat de la marine et du secrétariat à la sécurité publique (SSC). La capture a eu lieu dans le Municipalité de Tolcayuca lorsque les éléments de sécurité se sont conformés au mandat de perquisition de deux propriétés situées dans le lotissement Los Amores de Don Juan Téllez.

Le 5 février, les autorités ont annoncé qu’il serait transféré à la prison à sécurité maximale de l’Altiplano, situé dans l’État du Mexique, après quoi, lors de votre audition au Reclusorio Oriente, vous demanderez la duplicité du terme constitutionnel, qui accorde 144 heures à l’accusé et à sa défense pour préparer plus en détail les preuves qu’il présentera aux autorités.

Ce Vendredi Le 7 février, à 15 h, l’audience devait déterminer si elle était liée au processus.