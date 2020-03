Le juge fédéral a accordé une suspension qui arrête indéfiniment le train maya à Calakmul, Campeche

Ongle suspension d’un juge fédéral pour temps indéfini l’exécution de fonctionne du Train maya à Calakmul, Campeche.

Grissell Rodríguez Febles, premier juge du district de Campeche accordé la suspension définitive à communautés autochtones appartenant à Peuple Maya péninsulaire et ch’olcontre exécution de ça travailler dans le étirer de Bacalar à Rare, ce qui implique arrêter la la construction et que Choses rester dans le été qui actuellement ils se rencontrent tandis que la protection finale est résolue.

Les les effets de la faute sont également pour la les autorités responsable de l’exécution du projet »s’abstenir d’exécuter de nouvelles œuvres dans la zone géographique de la communauté autochtone susmentionnée, établie en Xpujil, Calakmul », étant entendu que, oui la la construction du travail nécessite une réhabilitation je faire l’entretien à itinéraires préexistants pour matérialiser le travail, les responsables, en l’occurrence le gouvernement fédéral, oui, ils peuvent exécuter ledit projet.

Rodríguez Febles a souligné que le suspension “n’empêche pas à les autorités effectuent actes administratifs visant à l’exécution des travaux tels que: appels d’offres, obtention de permis environnementaux et de tout autre article; élaboration de les budgets et projets, etc., parce que de tels actes ne porte pas à dommages imminents aile plaintes de la communautéun ” Cela dans les deux être averti au gouvernement fédéral le phrase de protection être dicté dans le fichier principal.

Fin janvier, le organisation Conseil régional et populaire de Xpujil (Cripx) ont indiqué que les communautés ils ont ongle suspension provisoire de la exécution du projet de Train Maya, ce qui impliquerait arrêter le offres des sections ont commencé au cours de la première semaine de janvier.

Dans la décision, la cour d’accord accorder le suspension provisoire pour que les choses restent dans l’état où ils se trouvent afin que le les autorités responsable, avec indépendance du résultat de la requête populaire réalisées dans le cadre du projet Maya Train, s’abstenir de décret la approbation dudit projet ou, après avoir été décrété cette approbation s’abstenir de effectuer actes visant à exécution du même.

Dans votre demande d’amparo, Cripx a fait valoir Quoi réclamer la requête simulée et frauduleuse Autochtone ordonné par l’exécutif fédéral et exécuté au détriment des peuples indigènes de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco et Chiapas, qui a eu lieu en violation flagrante à ses droits humains qu’est ce que tu sais garantie une consultation gratuit avant, informéde bonne foi et culturellement approprié.

La Présidence de la République et le représentant légal de Nacional Financiera (Nafin) contesté la suspension provisoire que le juge fédéral a accordé aux communautés indigènes contre l’exécution du projet Maya Train.

Il cas Je sais se retourna à un palais de justice collégial ratifié la suspension provisoire accordée aux peuples autochtones et empêche à l’exécutif fédéral commencer de nouveaux travaux pour la construction du Train Maya.

Elisa Cruz Rueda, conseiller juridique du Cripx, Je souligne: “nous sommes contents, parce que Fonatur et l’exécutif fédéral n’ont pas annulé la suspension, nous étions satisfaits, mais pas conforme”

Ce 4 de mars l’audience sur l’incident a été convenue que nie sur le acte revendiqué de la interroger parce que c’est un acte consommermais accorder la suspension définitive sur la exécutén du projet de développement du Train Maya, mais en supposant les critères du tribunal collégial.

Cela signifie, a expliqué Cruz Rueda, que tant qu’il continue le procès d’amparo le les choses restent dans l’état où ils se trouvent, les autorités fédérales ils ne peuvent rien fairemais seul dans la Région de Calakmuljusqu’à ce que je sache résoudre le ressource.

Le Fonds national de promotion du tourisme (Fonatur) a déclaré que, suspension définitif, le juge fédéral réduire de manière significative atteindre de son décision précédente. Suspension précédente affecté tout travail dans le presque 1 500 kms de l’itinéraire. Maintenant le juge borné la suspension seulement pour nouvelles oeuvres dans les limites géographique communauté de Xpujil.

L’avocate Elisa Cruz a déclaré que ils vont contester cette résolution du juge fédéral parce que est recherché qui se suspendre tout le projet sur le territoire où cela se produira et pas dans une seule zone: “Incapable de comprendre la partie suspendue de Calakmul, sans comprendre tout le projet de développement du Train Maya », a-t-il conclu.