Le juge Ken Cuccinelli déclare sa nomination à la tête de l’USCIS invalide

Un juge fédéral à Washington a déclaré invalide dimanche la nomination de Ken Cuccinelli à la tête par intérim du US Citizenship and Immigration Service. (USCIS, pour son sigle en anglais), et a ordonné d’annuler une directive émise pour accélérer le contrôle des immigrants demandeurs d’asile.

Le juge Randolph Moss a déclaré que la nomination de Ken Cuccinelli à la tête par intérim de l’USCIS en juin de l’année dernière violait la loi fédérale sur les postes vacants au sein du gouvernement et que, par conséquent, ce fonctionnaire n’avait pas le pouvoir de publier deux des directives qui a incité peu de temps après son entrée en fonction.

Le premier a été délivré en juillet dernier et réduit à un jour, contre au moins 48 heures plus tôt, le temps que les sans-papiers doivent traverser la frontière et demander l’asile pour préparer leurs premiers entretiens avec des responsables américains avec des avocats, dans lequel ils affirment généralement avoir une “crainte crédible” de retourner dans leur pays.

Un juge fédéral décide que Ken Cuccinelli a été illégalement nommé pour diriger l’agence chargée du traitement des demandes d’immigration américaines et que les demandeurs d’asile qui ont porté l’affaire ne sont pas liés par certaines politiques qu’il a instituées https://t.co/6Lzpbm17n6 pic.twitter. com / yMXXixOaWS

– CNN Breaking News (@cnnbrk) 1 mars 2020

La deuxième directive interdisait aux sans-papiers de demander plus de temps pour se préparer à ces premiers entretiens, sauf en cas de “circonstances extraordinaires”.

Bien que Randolph Moss ait déclaré ces deux ordonnances invalides, il n’a pas pris toutes les mesures prises par Ken Cucinelli depuis son arrivée à son poste, y compris la politique dite de «redevance publique», qui permet de rejeter les demandes de visa ou les permis. résidence («cartes vertes») aux immigrants qui bénéficient de prestations publiques ou qui pourraient en avoir besoin à l’avenir pour subsister.

Le juge a fait valoir qu’il n’avait pas le pouvoir de mettre en œuvre des mesures plus larges et qu’il ne jugeait pas pertinent d’offrir des réparations aux sans-papiers qui pouvaient nuire aux deux directives invalides de Ken Cuccinelli, car “ces personnes ne font pas partie de cette affaire”.

Le président Donald Trump a opté l’année dernière pour une astuce peu orthodoxe pour mettre Ken Cuccinelli, un ancien procureur général de l’État de Virginie connu pour ses positions d’immigration extrêmes, à la tête de l’USCIS.

Le nommer pour le bureau n’était pas une option, car cela nécessiterait la confirmation du Sénat et Ken Cuccinelli a gagné de nombreux ennemis dans cette chambre, quand il a dirigé un groupe d’action politique visant à remplacer de nombreux sénateurs républicains par des sénateurs encore plus à droite, y compris l’actuel leader de la chambre, Mitch McConnell.

Donald Trump a initialement placé Ken Cuccinelli dans l’USCIS en créant un poste qui n’existait pas jusque-là: celui de “directeur adjoint principal” de l’agence, puis l’a nommé directeur par intérim lorsque l’ancien chef de l’USCIS a pris sa retraite en juin.

Un smackdown du dimanche pour le gars qui vit pour afficher les règles: le juge Randolph Moss a jugé DT * illégalement installé * Cuccinelli en tant que directeur des services d’immigration par intérim et ses directives “doivent être annulées”. J’ai également donné une leçon d’histoire sur * l’approbation du Sénat *. 👏🏼 pic.twitter.com/nI1VXzWv5m

– Eliza Todd (@Smilynntodd) 1 mars 2020

Randolph Moss a allégué que la création de ce poste ne répondait pas à la norme juridique nécessaire établie par la loi fédérale, qui indique que si une personne est élevée au poste de chef par intérim, cette personne doit avoir été le «premier assistant» de l’ancien directeur. .

Ni le Département de la sécurité intérieure ni la Maison Blanche n’ont répondu aux demandes de réaction à la décision du tribunal (avec des informations d’EFE News).