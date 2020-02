Le jury de New York condamne Harvey Weinstein pour agression sexuelle et viol

NEW YORK, 24 février (.) – L’ancien producteur hollywoodien Harvey Weinstein a été condamné lundi pour agression sexuelle et viol par un jury new-yorkais et a été menotté à la fin de son procès dans les médias, une victoire pour le mouvement #MeToo qui a inspiré les femmes à mettre au jour des accusations de maltraitance contre des hommes puissants.

Weinstein, 67 ans, et l’une des figures les plus puissantes d’Hollywood, a été condamnée pour agression sexuelle contre l’ancienne assistante de production Mimi Haleyi en 2006 et pour viol contre Jessica Mann, une actrice en herbe en 2013.

Il encourt une peine pouvant aller jusqu’à 25 ans de prison. La peine sera connue le 11 mars, telle qu’établie par le tribunal.

Cependant, le jury a acquitté Weinstein de deux autres accusations graves d’agression sexuelle prédatrice, qui auraient pu entraîner la perpétuité, et de l’accusation de viol au premier degré de Mann.

Une condamnation le déclarant prédateur sexuel aurait laissé entendre que le jury avait conclu que l’ancien producteur de films avait des comportements d’agression sexuelle répétés.

Dans les minutes qui ont suivi la lecture du verdict, Weinstein s’est entretenu avec le chef de son équipe d’avocats, Donna Rotunno. Il semblait impassible.

Le juge James Burke a ordonné à Weinstein de rester en garde à vue et les policiers ont placé ses menottes au tribunal.

Elizabeth L. Jeglic, professeur de psychologie au John Jay College de New York, a déclaré: “Je pense que ce verdict est définitivement une justification pour toutes les femmes qui ont parlé et l’ont finalement fait juger.”

Pendant le procès, Weinstein a souvent semblé affaibli et est entré en cour à l’aide d’un déambulateur. Parfois, il se penchait vers Rotunno pour chercher du soutien. Des critiques l’ont accusé de profiter des conditions médicales pour obtenir de la compassion du public, mais l’ex-producteur a dit qu’il avait des problèmes de dos.

“Il a suivi des cours de théâtre”, a déclaré l’actrice Rose McGowan au début du procès le 6 janvier, tout en protestant près du tribunal à côté de l’actrice Rosanna Arquette et d’autres femmes qui ont dénoncé Weinstein, célèbre pour avoir produit les films acclamés ” Le patient anglais “et” Shakespeare in Love “.

Plus de 80 femmes, dont des actrices célèbres, ont accusé Weinstein de harcèlement, d’intimidation et d’agressions sexuelles qui remontent à des décennies. Il a nié toutes les allégations et a déclaré que toutes les relations sexuelles avaient été acceptées.

