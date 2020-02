Le lait en poudre fait vomir quelque chose de terrifiant à bébé

Curieux: Ils ont donné du lait en poudre au bébé … et ont vomi quelque chose de flippant! Une mère a donné à son bébé de trois mois ce qu’elle pensait le mieux pour elle, mais elle a eu très peur. Ce que la fille a vomi a horrifié tout le monde.

Si vous n’êtes pas une mère, vous êtes un père, vous avez des frères et sœurs, des neveux, des petits-enfants ou quelque chose du genre. Un bébé a sûrement ravi votre maison à un moment ou à un autre.

C’est pourquoi l’histoire d’aujourd’hui est assez effrayante, surtout pour ceux qui ont de très jeunes enfants à caa.

Il s’avère qu’une maman française lui donnait de la poudre pour bébé de trois mois dans le biberon. Le bébé a tout pris et est resté calme.

La mère était convaincue que ce qu’elle donnait à l’enfant était le meilleur des meilleurs, car c’était une marque de lait en poudre renommée et «garantie».

Quelques jours plus tard, la petite fille a commencé à se plaindre. Il pleurait et se tordait.

Au début, maman a pensé qu’il s’agissait de gaz, a essayé de la réconforter, l’a accompagnée et lui a donné une autre bouteille.

Mais le bébé ne se sentait pas mieux.

Au lieu de cela, il commençait à avoir de la fièvre.

Il a appelé son pédiatre, qui a recommandé quelques gouttes pour la température élevée.

“Si cela ne s’améliore pas d’ici peu, emmenez-le au centre médical”, a-t-il dit.

Et le bébé ne s’est pas amélioré. Chaque fois que j’avais plus de fièvre, j’avais l’air plus angoissé et endolori.

Alors, maman l’a emmenée aux urgences. Bravo, avec les bébés, vous ne pouvez pas retarder ce genre de décision!

Ils l’ont examinée et traitée.

Et quelques jours plus tard … la petite fille a vomi, un ver d’environ six ou sept centimètres de long !, comme le rapporte la police de Saint Malo, en France.

Le bug dégoûtant a été analysé par l’hôpital, et on lui a dit qu’il s’agissait bien d’un parasite.

D’où venait cette aberration?

Du lait en poudre!

Curieux: le lait en poudre fait vomir quelque chose de flippant à bébé

La mère a dénoncé le fabricant de lait en poudre dans la région nord de la Bretagne, la société Danone. De plus, votre bébé n’était pas le seul. L’incident s’est produit après qu’une autre famille a affirmé avoir trouvé une larve vivante dans un récipient de la même marque de lait.

Le journal Ouest France a publié un deuxième procès dans la région du Puy-de-Dôme, au centre de la France, où une famille a trouvé deux larves vivantes dans du lait.

De plus, les autorités soupçonnent un troisième cas dans le sud-ouest du pays.

Les contenants de ce lait en poudre ne seront pas retournés tant qu’ils n’auront pas été analysés à 100%.

“Plusieurs hypothèses pourraient expliquer la présence d’un insecte”, dans lesquelles pourraient se trouver les conditions de transport ou de stockage des produits, précise la société Danone.

Merci d’avoir lu notre note Curiosités du jour, nous vous attendons demain avec une autre histoire incroyable!

* Les sujets que nous présentons dans Curiosités, souvent, n’ont pas de base durable et ont été étendus comme des questions de foi. Mundo Hispánico ne garantit pas que le fait soit prouvé ou réel.