Le lancement de MotoGP 20, le roi des jeux vidéo de course de motos, a été annoncé

L’étude anglaise a annoncé le lancement de MotoGP 20, une nouvelle édition de la franchise des jeux de course de moto. Le titre, qui sera disponible à partir du 23 avril prochain, arrivera pour la première fois de son histoire presque simultanément avec le début du championnat du monde, ce qui a précipité les temps de sa production. Le jeu comportera un mode historique renouvelé, le plus populaire parmi sa communauté d’utilisateurs, qui ajoutera des courses complètes générées aléatoirement. De plus, cela améliorera votre intelligence artificielle afin de fournir une meilleure expérience de jeu. MotoGP 20 sera disponible du 23 avril au PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Le succès du dernier jeu de Formule 1 signifie que quelque chose de similaire peut se produire avec ce MotoGP 20, qui pourrait arriver à un bon moment sur le marché, car c’est tout de même parce que c’est l’année du lancement des nouvelles consoles .

Le fait qu’il se déroule presque à égalité avec ce qui sera le championnat du monde est également une incitation, car il permettra aux joueurs de jouer simultanément avec ce qui se passe sur les pistes. Il est à noter que le 19 avril, le circuit passera par l’Argentine, ce qui sera une excellente occasion pour les fans de voir leurs pilotes et équipes préférés.

Parmi les nouveautés que le développeur a renseignées sur le jeu, les changements introduits par le mode historique, le plus populaire parmi sa communauté de joueurs, peuvent être considérés comme pertinents. Cela aura des courses qui seront générées de manière aléatoire, donc les joueurs se retrouveront dans des circuits complètement nouveaux. À leur tour, chaque fois qu’ils gagnent l’un d’eux, ils peuvent débloquer et collecter des pilotes et des modes emblématiques.

D’un autre côté, le travail de Milestone s’est concentré sur l’amélioration de la physique du jeu, quelque chose qui a été poli depuis la dernière édition. Dans ce cas, vous pouvez voir comment les roues, les pneus et leur usure évoluent au cours de la course et la consommation de carburant, qui peut être gérée par le joueur. Tous les éléments qui cherchent à imposer une part de réalisme intéressante au joueur.

La personnalisation aura un rôle intéressant, comme dans tout jeu de course. Le titre permettra aux utilisateurs d’appliquer des adhésifs, des casques, des patchs et tout le nécessaire pour personnaliser la moto à l’aise. Ces éléments sont généralement très appréciés par la communauté des joueurs, à qui Jalon Il a cherché à prendre soin de ces agrégats.

Pour sa part, l’une des branches les plus intéressantes du jeu passera par sa fonction multijoueur en ligne, ce qui n’a peut-être pas fonctionné comme prévu dans les éditions précédentes. C’est pourquoi le producteur a ajusté les pièces pour offrir une meilleure expérience en ligne avec des serveurs dédiés, ce qui améliorera le gameplay dans tous les modes disponibles dans le titre, y compris le directeur de course.

Sans aucun doute, Milestone a mis toute la viande sur le gril pour peaufiner les détails nécessaires dans ce Moto GP 20. Le titre tentera d’attirer l’attention après le grand succès que signifiait F1 2020, un titre qui a brisé les prévisions avec leurs chiffres de vente. Vous devrez également vivre avec Ride 4, un autre jeu de la même société de production italienne, sans frapper la recherche d’un nouveau public. Bien qu’ils soient clairement différenciés par un thème de circuits, de pilotes et de possibilités, le segment continue d’être très petit et c’est pourquoi il est choquant que l’étude parie sur les deux à des dates de lancement proches.

