Le leader chiite irakien Sistani appelle à des élections anticipées

"Le moyen le plus rapide et le plus pacifique de sortir de la crise actuelle et d'empêcher le pays de sombrer dans le chaos, l'incertitude et les luttes intestinales est de retourner auprès du peuple et d'organiser des élections anticipées", a déclaré Sistani, dans son sermon. Hebdomadaire, lu par l'un de ses assistants depuis que le responsable, 89 ans, n'apparaît jamais en public.