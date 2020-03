Le lion «Jupiter» a été réuni avec son gardien et rempli de baisers

Twitter @Citytv

«Jupiter» est le lion le plus aimé des Colombiens, et après 11 mois de très mauvaise santé, son soignant a partagé sur les réseaux sociaux comment son fidèle ami l’a encore embrassée et a même essayé de la prendre dans ses bras.

Ana Julia Torres a partagé à quel point elle était heureuse après que l’animal l’a embrassée à nouveau et ait essayé de la serrer dans ses bras, et c’est que la santé du félin a été difficile au cours de ces mois.

La dernière chose connue sur «Jupiter» est qu’il est en phase terminale d’un cancer qui s’est métastasé dans son foie.

Cependant, l’espoir est la dernière chose qui meurt et les vétérinaires qui s’occupent de lui ont assuré qu’ils feront tout leur possible pour lui sauver la vie.

Jupp Jupiter »a passé les 20 dernières années au refuge Villa Lorena dans la capitale Valle del Cauca, où il a rencontré son amie, la soignante Ana Julia.

Son amie était tellement fière du chat qu’elle a partagé ce jour-là «elle m’a embrassé cinq fois. Aujourd’hui, je l’ai trouvé debout, divin. “

La gardienne de la dora Jupiter a voulu partager les images avec gratitude envers le peuple colombien qui a été très attentif à la santé du chat, et ils ont même organisé une «bougie» pour prier pour leur santé.

Avec les informations de la semaine

