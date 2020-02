Le lit Erika Buenfil est rejeté par quelqu’un de très spécial

L’actrice mexicaine Erika Buenfil a été rejetée par son propre fils Mais le détail était comme une belle image de famille depuis son lit. Elle utilise une application pour changer sa voix et demande à Nico s’il veut d’elle et il dit non

L’actrice Érika Buenfil a une relation très forte avec son fils Nicolás, avec qui elle a revendiqué des dizaines de photos sur son compte Instagram, mais cette fois, l’artiste a mis en ligne une vidéo dans laquelle elle est rejetée par lui-même, alors qu’ils ont passé un moment joyeux dans son lit avant de dormir.

Le matériel circule déjà sur les réseaux sociaux et vous pouvez clairement voir le rejet de son fils au moment où l’actrice lui demande s’il la veut. Mais le mépris comme une plaisanterie, alors que les deux ont profité d’un moment familier dans une de leurs chambres, à l’abri et prêt à dormir.

Même Erika Buenfil a utilisé une application où la voix est déformée et la voix similaire à celle du célèbre dessin animé Alvin et les écureuils est entendue, un peu “grinçante” et un peu “chipil”, donc Nicolás a suivi le courant et Il en est résulté une vidéo comique que de nombreux artistes et adeptes ont adoré.

Le matériel d’Erika Buenfil et de son fils Nicolás du lit a été téléchargé par l’artiste sur son compte Instagram personnel, @ erikabuenfil50 et jusqu’à l’après-midi de ce samedi 22 février 2019 dépassait 94 mille 430 reproductions et avait plus de 740 commentaires.

Le message que l’artiste a téléchargé se lit comme suit: «Bonne nuit. Il m’aime, il ne m’aime pas, il m’aime, il ne m’aime pas. »

Immédiatement dans la vidéo, vous voyez Erika Buenfil avec son fils Nicolás et écoutez le dialogue suivant:

Erika: Tu ne m’aimes plus?

Nicolás: Non.

Erika: Tu es sûre que tu ne m’aimes pas?

Nicolás: Non

Erika: Tu m’aimes ou pas?

Cette interaction a déclenché la réaction des utilisateurs et a provoqué des rires chez la plupart d’entre eux, de sorte que l’administrateur du célèbre programme El Gordo y la Flaca a placé des émoticônes.

Immédiatement, une femme a écrit sur la scène drôle: “Quel beau fils ils ont l’air super unis et complices, excellente actrice et maman! Et maintenant aussi un excellent cuisinier, salut Erika, un exemple de femme.”

«Je t’aime, j’ai adoré, très tendre ma reine. Bonne nuit “,” J’adore cette relation maman et fils hahahaha “,” J’ai adoré, combien l’amour d’une mère pour son fils “,” Il aide maman, j’aime Erika jiji, cette vidéo est mignonne “, ont commenté d’autres personnes .

D’autres ont dit à Erika Buenfil et à son fils Nicolás qu’ils essaieraient de prendre leur exemple: “Haha je vais essayer de le faire avec mon fils haha.”

Quelqu’un d’autre l’a flatté pour la qualité d’une femme que lorsqu’il était avec son fils Nicolás: «Avec tout le respect que je vous dois, Erika, vous êtes grande et votre fils est très beau, mais qu’est-ce que votre fils n’a pas d’amis? Et pourquoi ne cherchez-vous pas un petit ami? “

L’amour des gens pour l’actrice n’a pas de frontières et aux États-Unis, quelqu’un a écrit: «Je les aime, ils sont le plus beau et le plus beau duo du Tik Tok. Salutations aux 2 des USA ».

“Comme c’est mignon, belle nuit belle maman et son fils”, “Super câlin de Bilbao Espagne”, “Ta voix est entendue très tendre, ton enfant veut rire”, “Mon Dieu quelle belle chose que Dieu te bénisse toujours”, “Il Il vous aime beau … hehehe super vidéo », ont dit d’autres personnes à Erika Buenfil.