Le livre “Nos enfants sur le net” invite les parents à la prévention numérique | La société

Le livre “Nos enfants dans le réseau. 50 choses que les parents doivent savoir”, par l’inspecteur de police et référence en cybersécurité en Espagne, Silvia Barrera, invite les parents à “une bonne prévention numérique à travers une série de directives visant à permettre à vos enfants de surfer sur le net en toute sécurité. “

Cela a été détaillé dans une interview avec Efe, à Logroño, après la publication de ce nouvel ouvrage, qui a coïncidé avec la reconnaissance accordée par le magazine de cybersécurité “CSO Spain, ComputerWorld” pour sa carrière professionnelle dans sa lutte contre la cybercriminalité pendant quinze ans dans la Police nationale et son engagement pour une société numérique plus sûre et plus fiable.