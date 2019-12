Le maire colombien qui doit payer une somme millionnaire pour gifler un conseiller

Le maire de Bucaramanga, capitale du département de Santander en Colombie, Rodolfo Hernández, est connu pour son tempérament véhément et pour son intolérance à l'égard de tout ce qu'il juge propice à la corruption. À plus d'une occasion, le tempérament lui a joué des tours, lui faisant avoir de faux départs qui l'ont mis au centre de la controverse. Le plus grave jusqu'ici, a été une gifle qu'il a donnée à un conseiller municipal dans son bureau, car maintenant il doit payer une somme millionnaire de 37,4 millions de dollars.

L'incident s'est produit le 28 novembre 2018 lorsque le conseiller du parti ASI, John Jairo Claro Arévalo, s'est rendu au bureau du maire Hernández avec une plainte pour actes de corruption présumés commis par le président. Cela a déclenché une dispute entre les deux où les insultes étaient des protagonistes, une situation qui a dégénéré au point où Hernandez a attaqué le conseiller municipal avec une gifle dans le cou.

«C'était un montage du conseiller municipal et je suis tombé. Il me demandait un rendez-vous depuis mardi dernier mais seulement jusqu'à hier j'ai pu y assister. Il est venu au bureau avec un caméraman, je n'ai rien vu de mal, mais au milieu de la réunion, il a commencé à attaquer ma femme et mon fils avec des mensonges à propos de Vitalogic, parce que dans un moment de rage j'étais rempli de colère et je l'ai frappé coscorrón. Je regrette ce qui s'est passé », a déclaré le président aux médias locaux au moment des événements.

Pour sa part, le conseiller a ensuite déclaré que Hernández l'avait attaqué "simplement pour lui avoir dit la vérité: qu'il était assis devant les caméras comme transparent, mais derrière son fils il faisait des affaires comme Vitalogic ou faisait des partenariats avec Fredy Anaya dans Green Environment" .

La défense du maire a toujours soutenu la thèse de la provocation et les accusations de Hernández au conseiller municipal Claro d'être soutenues par "les mafias qui ont été volées Bucaramanga". Cependant, ce fait, qui a été enregistré sur vidéo, a fait l'objet d'une enquête par le Bureau du Procureur dans lequel depuis l'année dernière, plusieurs suspensions provisoires de son bureau ont été décrétées au maire jusqu'à ce qu'il encaisse l'amende de plusieurs millions de dollars.

Dans une décision de première instance, le Bureau du Premier procureur délégué à la surveillance administrative a confirmé la suspension et l'invalidité du maire Hernández pour une période de huit mois, le déclarant coupable d'avoir attaqué un fonctionnaire tel que le conseiller Claro, encourant ainsi une Infraction disciplinaire grave par intention.

«Ainsi, parmi les éléments de preuve recueillis, il est prouvé que le comportement est d'une illégalité substantielle, car il a causé des dommages et des affections au fonctionnaire John Jairo Claro Arévalo, dans sa dignité lorsqu'il a été traité par M. Hernández Suárez de manière irrespectueuse et indigne, combinés au fait d'avoir exécuté un acte d'agression physique », a indiqué le ministère public.

En raison des suspensions provisoires, le maire Rodolfo Hernández a décidé il y a plusieurs mois de démissionner de son poste, donc cette décision en première instance qui le suspend et le désactive depuis huit mois l'a trouvé devant la mairie.

Pour cette raison, la sanction est devenue une amende, équivalente aux huit mois de salaire qui auraient résulté de la continuation de la fonction de maire de Bucaramanga. Le montant à payer par Hernández est de 12 103 040 $ (37 498 USD).

Dans des déclarations pour le journal Vanguardia Liberal, de Bucaramanga, le conseiller municipal Claro, qui, lors des dernières élections du 27 octobre, n'a pas réussi à se réélire, a déclaré que le bureau du procureur général avait échoué et qu'en raison de sa décision, il se sent de jurisprudence contre la actions des dirigeants locaux.

Dans cette affaire, Hernández fait également l'objet d'une enquête au bureau du procureur pour d'éventuelles infractions pénales résultant de l'agression, un processus qui pourrait menacer sa future aspiration présidentielle pour les élections de 2022 au cours desquelles il apparaît déjà comme un candidat solide pour les secteurs alternatifs. en Colombie.