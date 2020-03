Le maire de New York appelle à l’aide au coronavirus et émet un avertissement

Le maire de New York a demandé de l’aide face au nombre croissant de cas confirmés de coronavirus dans la ville et l’État. La situation actuelle des coronavirus est “sans aucun doute l’une des plus grandes crises de ce pays au cours des dernières générations”, a déclaré le maire de New York. Le maire de New York a averti que le pire pourrait survenir dans deux à trois semaines s’ils ne reçoivent pas l’aide nécessaire face à l’épidémie de coronavirus.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a demandé ce vendredi de l’aide en raison de la situation à laquelle est confrontée la ville, qui compte déjà plus de 5 100 cas confirmés de coronavirus, et a qualifié la métropole de nouvel “épicentre de la crise”. ” des États-Unis. Ensuite, le président Donald Trump a déclaré l’ensemble de l’État zone de catastrophe.

“Je déteste dire cela, mais la vérité est que nous sommes maintenant l’épicentre de la crise, dans la plus grande ville du pays”, a déclaré le maire de New York lors d’une conférence de presse, comme le rapporte Efe.

De Blasio a assuré que la situation actuelle est “sans aucun doute l’une des plus grandes crises de ce pays au cours des dernières générations”.

“Et même ainsi, le président aujourd’hui (vendredi) n’a présenté aucune preuve d’action”, a insisté le maire, qui a de nouveau dénoncé la passivité du gouvernement fédéral et du président Donald Trump.

Le maire a déclaré qu’il avait demandé de l’aide à la délégation de New York au Congrès, au vice-président Mike Pence, et à “quiconque m’écoute”, mais a déclaré n’avoir reçu “pas une seule réponse de quiconque” concernant les milliers de ventilateurs et les millions de masques dont la ville a besoin en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Je préviens les gens que dans deux ou trois semaines, à ce rythme, nous allons manquer” de ces intrants, a-t-il prédit, tout en soulignant qu’un tiers des personnes infectées aux États-Unis et deux tiers de l’État de New York est dans la Big Apple.

Plus précisément, le maire De Blasio a souligné qu’un total de 5151 personnes ont été diagnostiquées avec un coronavirus et 29 personnes sont mortes à ce jour à New York, tandis que le quartier de Brooklyn, avec 1518 infections, est le plus touché de la ville.

Les plus de 5 000 cas sont plus du double de ceux signalés la veille à New York, alors que 2 469 infections ont été annoncées jeudi.

Il a également noté que le système hospitalier de New York pour le moment “peut supporter une très forte augmentation” du nombre de patients, mais ce ne sera que jusqu’à la mi-avril environ.

“Je pense avoir été très direct sur le fait que d’ici deux ou trois semaines, nous entrons dans une réalité très différente”, a-t-il averti.

La saturation du système de santé se produirait malgré l’annulation des chirurgies non urgentes et le congé des patients qui ne sont pas gravement malades ont conduit à la libération de quelque 1 200 lits d’hôpital et au fait qu’environ 2 000 professionnels de la santé à la retraite ont été fournis volontaires pour aider à la crise.