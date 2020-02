Le manque de précipitations dans la zone centrale affecte plus de 700 mille hectares de soja

Dans une situation actuelle où le gouvernement analyse pour augmenter les rétentions aux exportations de soja, la baisse des prix due aux effets du coronavirus et le manque de précipitations dans la région centrale affectent la campagne des oléagineux et compliquent les perspectives des producteurs.

Le dernier rapport préparé par le Guide stratégique pour l’agro de la Bourse de Rosario, manque de précipitations dans la région centrale qui est projetée jusque après le 10 du mois en cours, car elle a touché 10% des premiers fèves de soja et 25% des deuxièmes fèves de soja. Et cela signifie également que les chances d’atteindre une récolte de l’ordre de 20 millions de tonnes diminuent.

Dans les prochains jours, selon les spécialistes de la Bourse de Rosario, Il y aura un important centre de haute pression qui maintiendra des conditions météorologiques stables pendant les sept prochains jours. Avec une faible nébulosité et des vents du secteur nord, l’élévation de température est assurée.

Comme exprimé José Luis Aiello, Docteur en sciences atmosphériques, «une semaine est attendue avec des records thermiques modérés mais en constante augmentation. À partir du week-end, les valeurs commenceront à être supérieures aux moyennes saisonnières dans tout le pays. Les records les plus élevés pourraient être mesurés mardi prochain, même si depuis samedi les niveaux moyens seront déjà dépassés. La circulation du vent durant la semaine sera pratiquement constante dans le secteur nord. L’intensité s’intensifiera lundi et mardi prochains, favorisant l’ascension thermique. “

Il a ajouté: «La couverture nuageuse sera rare, avec une augmentation temporaire qui se concentrera vendredi. Mercredi prochain, une nouvelle augmentation de la nébulosité pourrait être observée du fait de l’approche d’un système frontal froid vers la région. L’humidité dans les couches inférieures de l’atmosphère augmentera progressivement tout au long de la semaine, trouvant la situation la plus humide au cours de mercredi prochain et améliorant les conditions d’instabilité ».

«Taché, jaune et très compliqué», c’est ainsi que les ingénieurs caractérisent les seconds lots de soja de la frange orientale de la région centrale, et ajouté, «Après une autre semaine sans pluie, les zones ont augmenté dans des conditions mauvaises et régulières. Les attentes baissent de façon spectaculaire: dépasser 30 quintaux par hectare de rendements. Désormais, des rendements de 20 à 25 quintaux par hectare sont estimés, comme pour le parchemin. Il y a 340 000 hectares réguliers qui cette semaine se sont considérablement détériorés. Sur les 85 mille hectares en mauvais état, il est fort probable que la moitié sera perdue s’il ne pleut pas la semaine prochaine“

Concernant le premier soja, les techniciens du sac Rosario ont expliqué: «Il y a aussi des problèmes: les taches et les feuilles tournées ont commencé à être visibles même après que certaines zones aient reçu entre 20 et 30 millimètres. La dessiccation a été impressionnante, où depuis le 18 février les journées ensoleillées et le vent sec ont eu un effet dramatique sur l’apparence visuelle des lots. »

De plus, ils se sont souvenus que dans le nord-est de la province de Buenos Aires, il y a du soja de première classe en pleine fructification, et le manque d’eau aura un grand impact sur les performances. Mais dans toute la bande orientale, le manque d’eau affectera le poids des grains et se reflétera dans les rendements. Dans cette situation, 330 000 hectares étaient jusqu’à la semaine dernière dans des conditions normales et continuent de se détériorer.

Enfin, l’enquête hebdomadaire du marché boursier de Rosario a montré que en février dernier “ les pluies des premières semaines de ce mois ont consolidé la bonne campagne de soja dans l’est de Cordoue, le mois s’est terminé par plus de 10 jours de sécheresse. Dans la frange orientale de la région, du sud de Santa Fe au nord, elle a accumulé entre 75 et 50 millimètres, près de la moitié des 120 millimètres que la moyenne mensuelle impose. Avec la moitié de l’eau et 10 derniers jours sans eau, les cultures de cette zone ont été gravement endommagées “, ont expliqué les spécialistes.