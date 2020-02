Le marché automobile en Espagne chutera de 20% si le gouvernement modifie la taxe d’immatriculation, selon Kia Motors Iberia | Moteur

Les ventes de voitures en Espagne chuteront de 20% cette année si le gouvernement décide de modifier taxe d’immatriculation, le directeur général de Kia Motors Iberia, Eduardo Dívar, a mis en garde mercredi.

Lors de la présentation de la gamme SUV ECO du constructeur sud-coréen Eduardo Dívar, il a indiqué que lundi prochain, le conseil d’administration de l’association des employeurs Anfac, dont il fait partie, sera reçu au Palacio de La Moncloa par le président de la Gouvernement, Pedro Sanchez, et le quatrième vice-président et ministre de la transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera.

Selon Dívar, lors de la réunion, demandée par Anfac, la modification que l’exécutif souhaite appliquer et qui signifierait que près de 99% des véhicules neufs -Seulement l’électricité pure serait économisée- Ils paieraient la taxe d’enregistrement.

Dívar a rappelé qu’actuellement seuls 300 000 véhicules paient, car la plupart en sont exemptés car leurs émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 120 grammes par kilomètre.

La taxe d’enregistrement comporte quatre tranches

L’impôt actuel est divisé en quatre sections: 0% pour ceux qui ont moins de 120 gr / km de CO2, 4,75% pour ceux entre 120 et moins de 160 gr / km, 9,75% supérieure ou égale à 160 et inférieure à 200 gr / km, et 14,75% pour ceux qui dépassent ou égalent 200 gr / km.

Si ces sections sont modifiées, de sorte que ceux qui sont exonérés paient et paient plus pour ceux qui sont déjà enregistrés, 200 000 voitures cesseraient de vendre en Espagne, il a chiffré Dívar.

En 2019, ils se sont inscrits en Espagne 1255860 voitures et VUS, 4,8% de moins, et les prévisions des différentes marques est que cette année, l’année se termine à plat ou avec une nouvelle baisse de 5%.

Anfac demandera à Sánchez une réduction de TVA ou son élimination totale pour la voiture électrique

En ce qui concerne les propositions que l’employeur fera au gouvernement, il a avancé qu’elles demanderaient une plan de concassage rénover le parking espagnol car 15% des véhicules les plus anciens actuellement en circulation sont responsables de 50% des émissions de polluants.

Selon lui, avant de conduire la voiture électrique, comme le défend le gouvernement, les émissions totales du parking espagnol, qui est l’un des plus anciens d’Europe, doivent être réduites.

L’Anfac exigera également qu’une TVA réduite soit appliquée au véhicule électrique ou supprimée (comme c’est le cas aux îles Canaries).

En revanche, à la question de savoir si la Direction générale de la circulation (DGT) va changer les labels environnementaux (B, C, ECO et 0 émissions), a déclaré non.