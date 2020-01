Le marché obligataire argentin chute, la province de Buenos Aires prolonge l’échéance de sa dette à terme

BUENOS AIRES, 22 janvier (.) – Les obligations souveraines et provinciales de l’Argentine ont continué de s’échanger mercredi, après que la province de Buenos Aires a annoncé qu’elle prolongeait jusqu’au 31 janvier le délai pour que les détenteurs de titres 2021 donnent leur consentement à reporter le versement du capital de 250 millions de dollars.

Le retard dans le paiement de l’obligation provinciale 2021 est le premier test important pour l’Argentine, qui est dans des conversations beaucoup plus complexes pour restructurer sa dette souveraine de près de 100 000 millions de dollars.

Les obligations de la province de Buenos Aires 2021 ont chuté de 3,5 unités, tandis que le risque pays argentin a augmenté de 59 unités à 1979 points à 14h20 heure locale (1720 GMT).

“À ce jour, nous avons reçu le soutien d’un nombre important d’obligataires et nous poursuivons le dialogue avec les investisseurs institutionnels dont la participation nous permettrait d’arriver au résultat souhaité”, a déclaré le ministre provincial des Finances et des Finances, Pablo López, dans un communiqué.

La province doit recevoir le consentement des détenteurs d’au moins 75% du montant principal de la dette.

La province de Buenos Aires, celle qui a le plus de ressources et la plus peuplée d’Argentine, a déclaré ce mois-ci qu’elle cherchait à se libérer temporairement des “obligations financières” des obligataires 2021, et a demandé une prolongation au 1er mai pour effectuer le remboursement expire ce mois-ci.

“Les sentiments du marché concernant les négociations sur la dette de l’Argentine restent fragiles”, a déclaré à . Ilya Gofshteyn, analyste basée à New York pour la Standard Chartered Bank.

“Si les détenteurs d’obligations de la province de Buenos Aires n’atteignent pas le seuil d’approbation, les investisseurs l’interpréteront inévitablement comme une indication des difficultés rencontrées par les discussions sur la restructuration souveraine”, a-t-il ajouté.

Sans le consentement des créanciers, la province et le gouvernement national seront dans une situation difficile, selon les analystes.

“Ils essaient de gagner plus de temps pour voir s’ils peuvent restructurer cette dette. La situation dans son ensemble est que même s’ils obtiennent ces prolongations de maturité jusqu’au 1er mai, la situation est peu susceptible de changer sensiblement dans les mois à venir”, a déclaré Nikhil Sanghani. , économiste chez Capital Economics à Londres.

Le ministre argentin de l’Economie a déclaré mardi que le gouvernement enverrait un projet de loi sur la soutenabilité de la dette au Congrès pour aider à renforcer la capacité de remboursement du pays, qui a été affectée par une perte de poids et une économie stagnante.

Le président argentin de centre-gauche, Alberto Fernández, a déclaré que le pays voulait payer ses dettes, mais que les créanciers, y compris le Fonds monétaire international (FMI), devaient lui donner le temps de relancer la croissance pour ce faire.

(Rapport d’Adam Jourdan, Cassandra Garrison, Walter Bianchi, Maximilian Heath et Rodrigo Campos. Édité par Jorge Otaola et Javier Leira)