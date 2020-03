Le mari de Thalia, Tommy Mottola, dévoile la vidéo de sa fille et confirme ses soupçons

L’homme d’affaires Tommy Mottola filtre la vidéo de sa fille, Sabrina Sakaë, sur Instagram Avec cette publication, le mari de Thalia confirme les soupçons La jeune fille a hérité du talent de sa célèbre mère

Il y a quelques heures, le mari de la chanteuse et actrice mexicaine Thalia, l’homme d’affaires Tommy Mottola a divulgué une vidéo de sa fille, Sabrina Sakaë.

Cette publication peut être vue sur le compte Instagram officiel de Tommy Mottola, et en elle, les soupçons sont confirmés: la petite a hérité du talent de Thalia dans la danse.

«Petit bébé !!! Danser à la fête de l’oncle Dave, rien ne me rend plus heureux que ça! #baby #girl #love #family #blessed », a écrit Tommy Motola dans cet article qui représente près de 180 000 vues.

Immédiatement, Thalia a réagi à cette vidéo avec des emojis souriants, des danseurs et de nombreux cœurs, auxquels elle a répondu en réponse de ses followers: «@thalia I love you queen. La mauvaise chose qui ne lit jamais les commentaires »,« @thalia thalisss Sabrina a une ressemblance avec M. Mottola, mais a beaucoup de Camila et vous, ils sont beaux »,« @thalia vous êtes dans une petite fille »,« @thalia so beautiful and géant déjà !!! Elle est égale à sa mère »,« @thalia est tout ce bébé, tu es né de nouveau ».

Ceux qui ont également réagi à cette publication de Tommy Mottola sur la fille de Thalía étaient le mannequin Naomi Campbell, la conductrice Jimmy Fallon et l’actrice Camila Sodi, à qui on a dit: «@camilasodi_ les Sodi sont si belles depuis leur naissance» et « @camilasodi_ vous ressemble. La fille de Thalia est très jolie. “

Pour sa part, l’actrice Kathrine Narducci a écrit au mari de Thalia: «Quelle poupée !!! @tommymottola. “

Les commentaires des utilisateurs pour la vidéo de la fille de Thalía n’ont pas tardé à arriver, bien que l’un d’eux “ait attaqué” la petite Sabrina Sakaë: “On voit que ce sont des enfants très fous”, obtenant comme réponses: “On voit que vous aviez une enfance de merde … “,” Il semble que vous n’ayez pas eu une enfance heureuse. “

Au contraire, les admirateurs du couple formé par Thalia et Tommy Mottola sont sortis en compliments à Sabrina Sakaë et à la famille Mottola Sodi: “Allez Saki, viens Saki !!!”, “Chaque jour plus grand et plus beau mon SAKI adoré” , “Quelle beauté”, “Si belle, que Dieu la bénisse avec son autre enfant et ma Thaly”, “Une si belle fille, prends soin d’elle.”

Les admirateurs de la chanteuse et actrice mexicaine ont remarqué quelque chose que beaucoup soupçonnaient déjà et qui a été confirmé après avoir regardé cette vidéo: “Le rythme dans le sang, de la maman en sécurité”, “Cette danse est italienne, je pense qu’elle est plus italienne que mexicaine, mais très belle, que Dieu la bénisse. “

Un utilisateur a également observé que Sabrina Sakaë était déjà une jeune femme: «@tommymottola Elle grandit très vite. Votre petite fille est belle, que Dieu la bénisse toujours. »

Les commentaires n’arrêtaient pas d’arriver sur le compte Instagram officiel du mari de Thalia: «J’adore ces enfants. Quelle étincelle, beaucoup de charme, plus que du charisme !!! »,« Wow, le même sourire et le même charisme !!! Linda, “” J’adore voir cette fille … comme quand ma Thalita était minuscule, bisous, que Dieu vous bénisse. “

Un seul utilisateur a remarqué les vêtements de la petite fille et l’a offensée: “Elle ressemble à un tamale mexicain et mal habillée, elle ressemble toujours à Dona Florinda.”