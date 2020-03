Le mariage entre l’enfant et la femme fait sensation (PHOTOS et VIDEO)

Curieux: le mariage entre un garçon et une femme déclenche une tempête dans les réseaux. Certains l’ont appelé “abus”, mais le mariage a eu lieu. C’est arrivé au Mexique l’année dernière, on explique de quoi il s’agit.

Lorsque vous voyez les images dans cette vidéo de mariage, il y a quelque chose que, depuis le début, votre cerveau refuse de croire. Ce sont un garçon et une femme qui dansent et s’embrassent.

Comment peuvent-ils permettre cela? C’est la première pensée qui me vient à l’esprit. Des images horribles du pauvre enfant innocent maltraité de cette manière, forcé d’épouser une femme adulte qui … que diable voulez-vous d’un petit garçon?

Est-elle devenue folle?

Et est-ce que si votre fils vous dit qu’il est amoureux et veut épouser une femme qui pourrait être sa mère … le lui permettriez-vous?

Eh bien, il semble que ce “petit garçon” ait été autorisé par ses parents et l’État mexicain.

Vous pensez … “c’est impossible”.

Eh bien non, ce n’est pas impossible parce que vous voyez l’histoire sous un mauvais angle.

Il s’avère qu’il y a eu un mariage et oui, le marié est un garçon … mais seulement à l’extérieur.

En fait, c’est une histoire d’amour vraie très belle et, bien sûr, très différente.

Le “garçon” est Johna, il a 19 ans et souffre d’une condition médicale qui le fait paraître beaucoup plus jeune que lui parce qu’il a arrêté sa croissance.

Cependant, son état ne l’a pas empêché d’épouser la femme de ses rêves, qui l’aime tel qu’il est.

Donc, inconscients de tout, ils ont fait un mariage très traditionnel à Xaltianguis, une zone rurale d’Acapulco, Guerrero. D’abord, ils ont fait un mariage civil et, plus tard, ils ont célébré avec leur famille et leurs amis tous les rituels de bonne chance tels que la danse de la citrouille, la promenade à dos d’âne, les mojigangas et les masques.

Et ils l’ont fait en grand! La cérémonie a duré deux jours et le couple a partagé plusieurs photos qui ont fait le tour du monde.

Curieux: le mariage entre un enfant et une femme fait sensation (VIDEO)

Merci d’avoir lu notre note Curiosités du jour, nous vous attendons demain avec une autre histoire incroyable!

* Les sujets que nous présentons dans Curiosités n’ont souvent pas de base durable et se sont répandus comme des questions de foi. Mundo Hispánico ne garantit pas que le fait soit prouvé ou réel.

