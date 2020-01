Le marketing numérique: un outil puissant pour les entrepreneurs

Le marketing est d’une importance fondamentale, car son objectif est d’attirer, de capturer et de fidéliser les clients. Un bon travail dans ce domaine fait croître l’entreprise et il est essentiel d’avoir une stratégie spécifique dès le début de toute entreprise.

Une entreprise atteint un positionnement sur le marché lorsque le consommateur associe sa marque au produit ou au service qu’il propose. Cela n’est possible qu’après de nombreuses années de permanence et de leadership. Désormais, avec les outils de marketing digital, une jeune entreprise peut être présente pour le bon consommateur, au bon moment et avec le bon message. Cela offre une option puissante pour les nouvelles propositions et oblige ceux qui sont déjà dans l’esprit du consommateur à rester vigilants. À tout stade du développement d’une entreprise, un plan marketing approprié est nécessaire pour continuer d’attirer, de capturer et de fidéliser les clients.

La question qui se pose alors serait: si je suis déjà connu, combien de temps dois-je maintenir ma stratégie marketing? La meilleure réponse à cette question est une autre question: combien de temps voulez-vous continuer à vendre?

Le marketing, sous toutes ses formes, doit accompagner chaque étape du développement d’une entreprise. L’activité qui ne croît pas se contracte face à l’évolution du marché et à celle de ses concurrents. D’autre part, La grande segmentation offerte par le marketing digital et les puissants outils de mesure de plateformes comme Google et Facebook, permettent de maintenir à tout moment un retour sur investissement adéquat. Ainsi, dans la mesure où nous maîtrisons le rendement, l’investissement destiné au marketing digital cesse d’être une dépense fixe et entre dans la catégorie de coût proportionnel, associé à la valeur du produit ou service.

Pour toute entreprise, se concentrer sur le consommateur est un concept fondamental. Dans ce paradigme, se concentrer sur les avantages ou les solutions que la proposition de l’entreprise offre au client est préférable à se concentrer sur les propriétés de l’objet.

De même, pour évaluer une agence de marketing digital, ils doivent analyser si dans les entretiens ultérieurs l’agence a internalisé la situation actuelle de son entreprise et de ses besoins, et ensuite pouvoir y répondre, plutôt que de simplement les vendre.

Bien sûr, il existe également des paramètres objectifs. Par exemple, Google dispose d’un programme Partenaires certifié pour les services Google Ads et même une distinction de qualité pour certaines agences qui reçoivent la catégorie Google Premier Partner ou “Google Premier Partner”. De même, d’autres plateformes telles que Facebook Ads ont également des programmes de certification.

Le choix d’un certain réseau social en fonction du public auquel il est destiné est un point de départ fondamental pour le succès d’une campagne de marketing digital. Un site e-commerce a dans les campagnes de Google Shopping Un outil puissant. Une fintech qui propose des avances salariales trouvera son meilleur public Facebook. Alors que pour les boissons énergisantes ou les vêtements pour adolescents, de bons résultats seront Instagram, YouTube ou Snapchat. Publicité sur Tinder, assure une cible très définie de jeunes sans partenaire. À une autre extrémité, Linkedin Il combine un public idéal pour les entreprises B2B (business to business). Bref, il existe un réseau selon chaque type d’audience et d’entreprise.

L’auteur est directeur commercial de SEOnet Digital Marketing