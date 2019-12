Le Maroc intensifie la répression contre ses opposants

RABAT, Maroc (AP) – Les autorités marocaines ont condamné une personnalité sur YouTube qui avait critiqué le roi et arrêté un journaliste-activiste qui avait défendu des manifestants dans un tweet.

Les militants ont dénoncé que les mesures reflètent la volonté croissante du gouvernement de réprimer quiconque utilise les réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement face aux problèmes économiques et sociaux du pays.

Un tribunal de Settat a condamné Mohammed Sekkaki à quatre ans de prison pour avoir comparé des Marocains à des ânes et pour avoir critiqué le roi Mohammed VI, dans une vidéo publiée sur YouTube en novembre. La famille royale est vénérée au Maroc et critiquer le roi est un crime.

Jeudi également, le journaliste et activiste Omar Radi a été arrêté à Casablanca et accusé d'avoir insulté un juge. L'arrestation était apparemment due à un tweet de Radi, il y a six mois, dans lequel il critiquait la décision d'un tribunal marocain de prononcer des peines de prison maximales aux dirigeants des manifestations du Rif, une région du nord.

Le tribunal de Casablanca a refusé d'accorder une caution à Radi et a fixé l'audience au 2 janvier. S'il est reconnu coupable, Radi pourrait être condamné à un an de prison et à une amende de 500 euros (555 $). On ne sait pas pourquoi Radi a été arrêté si longtemps après le tweet.

Radi a fait partie des manifestations du printemps arabe en 2011 au Maroc contre la corruption, les abus de pouvoir et les restrictions à la liberté d'expression et a depuis continué de défendre les droits de l'homme.