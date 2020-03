Le match de Super Rugby entre Jaguares et Highlanders qui devait avoir lieu à José Amalfitani a été suspendu

Dans le cadre de la septième journée de Super Rugby, Jaguars, la franchise UAR Argentine, allait recevoir Highlanders La Nouvelle-Zélande avec l’intention de récupérer après la lourde perte subie la semaine dernière contre les Sharks en Afrique du Sud. Cependant, la réunion convenue pour 20 heures, à huis clos, au stade José Amalfitani, a finalement été suspendue par le coronavirus.

Malgré le fait qu’au début, il avait été dit que les réunions entre Jaguares-Highlanders et Brumbies-Waratahs auraient lieu (cela allait commencer à 2 h 05 du matin dimanche matin), puis la fermeture proposée commencerait. par SANZAAR, il recula.

Par une déclaration officielle, l’Union argentine de rugby a rapporté:

“D’un commun accord entre l’Union argentine de rugby et la New Zealand Rugby Association et avec l’approbation de SANZAAR (Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie et Argentine Rugby), il a été décidé de suspendre le match de ce soir entre Jaguares et Highlanders, prévu pour jouer à huis clos au stade José Amalfitani.

Nous avons évalué la situation et selon les recommandations internationales, cette mesure a été prise dans le but de préserver l’intégrité physique des joueurs. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée, mais l’image varie minute par minute et nous devons agir en harmonie.

Le championnat de la jeunesse argentine et les activités impliquant des clubs de rugby à travers le pays sont également suspendus. Cette mesure vise à empêcher la propagation du coronavirus (COVID-19) selon l’isolement préventif suggéré par les organisations internationales. “

Ceux commandés par Gonzalo Quesada cumulent trois victoires et trois défaites qui les placent en troisième position de la Conférence sud-africaine, derrière Stormers et Sharks. Son rival apparaît à la dernière place de la Conférence de Nouvelle-Zélande, avec une victoire et quatre défaites.

Une nouvelle date pour l’éventuel développement de cette comparaison n’a pas encore été publiée. L’activité sera soumise à ce que les autorités définiront dans les prochaines semaines et à l’évolution de la pandémie.