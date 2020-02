Le médecin de Buenos Aires qui vit parmi les wichis: «Le nettoyage et le manque d’eau sont la principale cause de malnutrition et de décès d’enfants»

(Spécial envoyé à Salta)

Le nettoyage et le manque d’eau. Ce sont les principales causes de malnutrition qui, en janvier, ont coûté la vie à six enfants, explique Rodolfo Franco, le médecin de la Mission Chaqueña, la plus grande communauté wichi de la juridiction d’Embarcación, à Salta. Il est arrivé il y a huit ans de Buenos Aires, et aujourd’hui, il dit que “Ma vie est ici, je veux être enterré dans le même cimetière qu’eux”. “Ils” sont les environ 1 500 aborigènes qui y vivent, dans des maisons avec des murs en nylon et du vent, et un sol en terre battue, avec des yeux comme des pierres et des visages ciselés à la machette pure.

Intrus bienvenu, Franco fait partie des “huit ou neuf créoles” qui habitent la Mission. Et “ici” de sa vie, en ce moment, C’est la ferme qui montre avec fierté. Il y a du maïs, des bananes, des mangues, des papayes, des raisins, du basilic, des courges, des citrons, des oranges … et l’eau, le trésor de la région. Un bien rare qui, selon son expérience, dort dans plusieurs siestes sous cette terre poussiéreuse et craquelée, attendant le baiser humide pour le faire produire.

Tragédie et amour complotés pour que Franco vive ici. «À huit ans, j’ai vu comment le Dr Albert Schweitzer avait remporté le prix Nobel pour son travail en Afrique et j’ai dit à ma grand-mère qu’il voulait être comme ça. Elle m’a répondu que je n’avais pas à aller en Afrique, que dans le nord de l’Argentine je pouvais faire de même. À 30 ans, on m’a proposé un emploi à Ingeniero Juárez, Formose. Mais ma première femme ne voulait pas que ce soit le cas. »

D’ici là, Franco a déjà fréquenté de nombreux autochtones qui sont arrivés dans le conurbano dans les villages. Et cela a éveillé la curiosité de l’endroit. «Longtemps après, avec ma deuxième femme, je suis venu ici trois fois, à l’est de Salta… Lors du dernier voyage, nous nous sommes retournés et elle s’est suicidée. J’étais veuf et j’ai commencé à me souvenir Anastasia, ma femme actuelle, qui est wichi et moi nous sommes rencontrés ici. Ma femme m’a toujours dit «comme elle est bonne, douce et aimante…», et je suis retournée voir si c’était vrai. Et oui, c’est doux et affectueux », dit-il avec sa femme le serrant dans ses bras par derrière. Elle a six enfants, lui cinq. L’un vit aux États-Unis et lui envoie l’argent avec lequel une maison de matériaux est en cours de construction.

De là, pour obtenir le poste de médecin de la mission Chaqueña, il y avait une étape. «J’ai dit bingo et me voici. J’ai rempli ma vocation de huit ans », raconte qui connaît le moins les tenants et les aboutissants de la vie, et le matin Elle fréquente une chambre avec trois lits d’hospitalisation, ce qui la conduit, pour la bureaucratie locale, à avoir le statut d’hôpital. Franco rit: «Nous sommes un médecin, deux infirmières, deux agents de santé et une bonne. L’ambulance? Il a la technologie AVS… parfois il vient et parfois non. »

-Pourquoi n’y a-t-il plus de vergers comme le vôtre?

-Ce serait l’idée. Mais il y a une volonté politique de ne pas donner d’eau aux wichis. Je pense que c’est prémédité, laissez-les souffrir de la soif et de la faim. Ce qui se passe, que les garçons meurent comme des mouches, est un génocide pour que les gens partent et gagnent plus de terres pour le soja. Le problème est que les wichis ne veulent pas partir, car ils savent déjà qu’ils finiraient dans les villas des grandes villes. Et l’autre, par conséquent, est la clairière.

-Quelle est la relation entre le nettoyage et la faim?

-Cela vient de la dictature militaire, qui avait l’intention de faire de la région un énorme four et de ne laisser que quelques parcs nationaux avec la montagne indigène. Les wichi vivaient de la chasse à la corzuela, au ñandú et au tapir, pêchant et récoltant des fruits. Il y avait beaucoup plus de caroubiers, qui donnent la caroube, fondamentale dans leur alimentation. De plus, il y avait des médicaments naturels qu’ils consommaient. Aujourd’hui, il ne reste que très peu de tout cela, et à ces fruits et légumes viennent les chèvres et les vaches, qui ont été introduites plus tard.

-Comment survivent-ils?

-Tous ont une affectation universelle pour fils. Ils continuent de vivre de la pêche et de la chasse, mais de dons et de subventions. Voyez ce qu’ils peuvent retirer des blancs. Un peu ils sont devenus des tuyaux, mais dans leur représentation interne ils chassent. Certains se portent bien et obtiennent la subvention d’un politicien. Oeil, c’est parfois le seul moyen de ramener quelque chose à la maison. Mais ceux-ci cessent de travailler, de faire de l’artisanat, des meubles en caroube par exemple … Cela les appelle plus tard à dire que les Indiens sont paresseux, qu’ils ne font rien. Mais ce ne sont pas: s’ils veulent boire un compagnon le matin, ils doivent couper du bois, aller le chercher, l’apporter dans une charrette; ou aller chercher de l’eau, qui est l’autre drame …

-Comment est le sujet ici?

– Heureusement, nous avons un robinet et un tuyau. Voici deux chars. Un pompier va et allume la pompe tous les jours. Si vous vous levez à l’heure, nous avons de l’eau de dix heures du matin à sept heures de l’après-midi. Voilà, il s’éteint et jusqu’au lendemain il n’y en a pas. Nous devons sauver celui que nous allons utiliser. Ici, il y a des quartiers qui arrivent avec peu de pression, ou directement rien. Ensuite, ils doivent le porter, et ils le font dans de vieux fûts glisfosato. Voilà ce qu’ils prennent.

-Personne ne vous dit que ces tambours avaient un poison?

-Ils les lavent bien. Et c’est ce qui est utilisé. Moi aussi. Si un jour il n’y en a pas, ensemble dans la bombe que j’y ai. Nous supposons qu’après cinq ans, il doit déjà avoir été demandé.

-Peut-être pas dans les premiers mois. Des études sur l’eau sont-elles effectuées?

-Non. On devrait. Nous ne savons pas non plus si vous avez de l’arsenic. Nous le voyons propre, mais les tests microbiologiques ne sont pas effectués. Les pires sont les endroits où va le camion-citerne, car il va sûrement avec de l’eau contaminée et avec la chaleur qu’elle aggrave. C’est un terreau fertile.

-Quelle serait la solution?

–Vous devez multiplier les puits d’eau. Le sous-sol est très riche. Les anglicans qui contrôlaient ces terres jusqu’à leur départ lorsque le premier coup de feu de la guerre des Malouines avait des bombes atteignant 100 mètres de profondeur. Le mien atteint 30 mètres, et il y a déjà de l’eau. Mais aucun politicien ne peut y penser. Mon puits d’eau, aujourd’hui, laisse 350 mille pesos. Ici, avec quatre ou cinq, ça irait. Mais cela, par rapport à d’autres communautés, c’est Hollywood.

-Les anglicans ont quitté les wichis 900 hectares de terre, et à côté d’eux il y a encore trois mille qui sont enregistrés comme leur appartenant. Il y a une montagne là-bas grâce à un cacique décédé, Domingo Vaca, qui se tenait devant les bulldozers et a arrêté la clairière à cet endroit. Là, nous avons le projet d’une Universidad del Monte pour abriter un centre d’études sur la culture Wichi.

-La rivière Bermejo est à cinq kilomètres, pourquoi ne peut-elle pas être canalisée?

-Bien sûr que oui, mais cela dépend de la volonté politique du gouvernement. S’ils ont fait le canal de Panama, comment peuvent-ils ne pas être à cinq kilomètres?

– Vous occupez-vous de nombreux cas d’enfants malades à cause de problèmes liés à l’eau?

-Ici, les cas de diarrhée et de problèmes respiratoires sont quotidiens. Eté et hiver Et certains, les deux choses ensemble. Le problème de la diarrhée est l’eau et sa manipulation. Et le respiratoire à cause de la précarité des maisons. Beaucoup ont des parois en nylon, et ils prennent tout le froid en hiver et la chaleur en été, donc ils dorment dehors et tombent malades tôt le matin. Et aussi parce qu’ils ont de faibles défenses en raison d’une très mauvaise alimentation.

-Il est basé sur les glucides: riz, pommes de terre, nouilles, Parfois un peu de carotte, de tomate. La nourriture ne fonctionne pas. Et c’est tous les jours. Exceptionnellement, la viande …

-Et des maladies comme la dengue?

-Voici nous les traitons comme une grippe, avec de l’aspirine, de l’ibuprofène et du repos. Analyse réalisée uniquement à l’hôpital d’Oran. L’assainissement de l’environnement est nul, les ordures sont jetées partout.

-Que s’est-il passé en janvier, avec sept enfants morts (dont un en couches), est-ce toujours le cas ou tout de suite on le découvre?

-Les gouvernements précédents étaient très préoccupés par le fait que cela ne se soit pas révélé. C’est toujours arrivé. Je vais vous donner un exemple. Il y a deux ans, j’ai reçu un garçon de Hickman, une communauté à environ une heure d’ici. Quand il a atteint la porte, je l’ai pris et j’ai vu qu’il était mort. J’aurais un an et demi. Je l’ai posté sur Facebook. Je m’appelle le directeur qui avait l’hôpital à ce moment-là et il m’a dit de me taire: “Comment savez-vous que je souffrais de malnutrition? Vous devez faire un suivi pour cela.” Mais je l’ai soulevé et j’ai réalisé ce que c’était. Je suis un médecin.