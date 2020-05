Le médicament contre le coronavirus Remdesivir raccourcit la récupération, mais ce n’est pas une balle magique

Un médicament expérimental – et l’un des meilleurs espoirs du monde contre le COVID-19 – pourrait raccourcir le délai de guérison d’une infection à coronavirus, selon l’essai clinique le plus vaste et le plus rigoureux du composé.

Le médicament expérimental, appelé remdesivir, interfère avec la réplication de certains virus, y compris le virus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie actuelle. Le 29 avril, Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), a annoncé qu’un essai clinique de plus d’un millier de personnes a montré que les personnes prenant du remdesivir se sont rétablies en 11 jours en moyenne, contre 15 jours pour ceux sous placebo.

“Bien qu’une amélioration de 31% ne semble pas être un knock-out à 100%, c’est une preuve de concept très importante”, a déclaré Fauci. “Ce qu’il a prouvé, c’est qu’un médicament peut bloquer ce virus.”

Les décès étaient également plus faibles chez les participants à l’essai qui ont reçu le médicament, a-t-il dit, mais cette tendance n’était pas statistiquement significative. Le temps de récupération raccourci, cependant, était significatif et était suffisamment bénéfique pour que les enquêteurs décident d’arrêter le procès tôt pour des raisons éthiques, a-t-il déclaré, afin de garantir que les participants qui recevaient un placebo puissent désormais accéder au médicament. Fauci a ajouté que le remdesivir deviendrait un traitement standard pour COVID-19.

La nouvelle survient après des semaines de fuites de données et une journée de résultats mitigés issus des essais cliniques du médicament. Dans un essai mené par le fabricant du médicament, Gilead Sciences de Foster City, en Californie, plus de la moitié des 400 participants atteints de COVID-19 sévère se sont remis de leur maladie dans les deux semaines suivant le traitement. Mais l’étude manquait d’un bras contrôlé par placebo, ce qui rendait les résultats difficiles à interpréter. Un autre essai plus petit en Chine n’a trouvé aucun avantage du remdesivir par rapport à un placebo. Mais le procès a été interrompu tôt en raison de la difficulté à recruter des participants alors que l’épidémie diminuait en Chine. Néanmoins, les spectateurs espèrent que le grand essai NIAID fournit la première lueur d’espoir dans une course pour trouver un médicament qui fonctionne contre le coronavirus, qui a infecté plus de 3 millions de personnes dans le monde.

«Le remdesivir est très concentré car il est potentiellement le meilleur vaccin que nous ayons», explique le virologue Stephen Griffin de l’Université de Leeds au Royaume-Uni.

Petits essais

Les informations contradictoires qui circulent rapidement sur le remdesivir ont fait trembler les gens au cours des dernières semaines. Dans la hâte de trouver des thérapies pour lutter contre le COVID-19, de petits essais cliniques sans groupes témoins ont été courants. «Je suis très ennuyé par toutes ces études non contrôlées», explique Geoffrey Porges, analyste pour la banque d’investissement SVB Leerink à New York. “Il est rassurant de constater que 50 à 60% des patients sortent de l’hôpital, mais c’est une maladie qui s’améliore de toute façon.”

Avec tant d’incertitude, les observateurs de remdesivir attendaient avec impatience les résultats finaux de l’essai NIAID, qui n’étaient attendus qu’à la fin du mois de mai. Au lieu d’un vaccin, qui pourrait encore être dans plus d’un an, des thérapies efficaces sont essentielles pour réduire les décès et limiter les dégâts économiques de la pandémie. Pourtant, malgré le flot de petits essais cliniques, aucun traitement n’a été démontré de manière convaincante pour augmenter la survie des personnes atteintes de COVID-19.

Les résultats du NIAID ont donné un nouvel éclat au remdesivir. «Ce n’est peut-être pas le médicament miracle que tout le monde recherche, mais si vous pouvez empêcher certains patients de tomber gravement malades, c’est assez bien», explique Griffin.

Fauci a déclaré que cette découverte lui rappelait la découverte dans les années 1980 que le médicament AZT avait aidé à lutter contre l’infection par le VIH. Le premier essai clinique randomisé et contrôlé n’a montré qu’une amélioration modeste, a-t-il déclaré, mais les chercheurs ont continué de s’appuyer sur ce succès, pour finalement développer des thérapies hautement efficaces. Pour l’instant, a-t-il dit, le remdesivir deviendrait un traitement standard pour COVID-19.

Le remdesivir agit en gommant une enzyme que certains virus, dont le SRAS-CoV-2, utilisent pour se répliquer. En février, les chercheurs ont montré que le médicament réduit l’infection virale dans les cellules humaines cultivées en laboratoire.

Gilead a commencé à augmenter la production de remdesivir bien avant les résultats du NIAID. Fin mars, la société avait produit suffisamment pour traiter 30 000 patients. En rationalisant son processus de fabrication et en trouvant de nouvelles sources de matières premières, Gilead a annoncé qu’elle espérait produire suffisamment de remdesivir pour traiter plus d’un million de personnes d’ici la fin de l’année.

Ce calcul était basé sur l’hypothèse que les gens prendraient le médicament pendant 10 jours, mais les résultats annoncés lors de l’essai de Gilead aujourd’hui suggèrent qu’un traitement de 5 jours pourrait tout aussi bien fonctionner. Si c’est le cas, cela doublerait effectivement le nombre de personnes qui pourraient être traitées, dit Porges.

Beaucoup de médicaments nécessaires

À long terme, les cliniciens voudront probablement une multitude de médicaments antiviraux – avec différentes façons de désactiver le virus – dans leur arsenal, explique Timothy Sheahan, virologue à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, qui a fait équipe avec Des chercheurs de Gilead étudient le remdesivir. «Il existe toujours un potentiel de résistance aux antiviraux», dit-il. «Et pour se prémunir contre ce potentiel, il est bon d’avoir non seulement un antiviral de première ligne, mais également un deuxième, troisième, quatrième, cinquième ligne.»

Les chercheurs testent furieusement un large éventail de thérapies, mais les premiers résultats, bien qu’ils ne soient pas encore définitifs, ne sont pas encourageants. Les médicaments contre le paludisme, la chloroquine et l’hydroxychloroquine, qui ont tous deux également des effets anti-inflammatoires, ont attiré tellement l’attention des médecins et du public que certains pays ont épuisé leur stock de médicaments. Pourtant, des études chez l’homme n’ont pas montré de bénéfice constant, et certains ont mis en évidence les risques posés par les effets secondaires des médicaments sur le cœur.

L’intérêt précoce pour un mélange de deux médicaments anti-VIH appelés lopinavir et ritonavir a décliné lorsqu’un essai clinique sur près de 200 personnes n’a trouvé aucun avantage du mélange pour les personnes atteintes de COVID-19 sévère. Une autre hypothèse thérapeutique prometteuse – selon laquelle l’inhibition de l’action d’un régulateur du système immunitaire appelé IL-6 pourrait réduire l’inflammation sévère observée chez certaines personnes atteintes de COVID-19 sévère – a jusqu’à présent rencontré des résultats mitigés.

Pourtant, une foule d’autres thérapies sont testées chez l’homme, et de nombreux chercheurs recherchent de nouveaux médicaments sur le banc. Sheahan et ses collègues ont trouvé un composé actif contre le SRAS-CoV-2 et d’autres coronavirus, y compris une variante d’un coronavirus résistant au remdesivir, lorsqu’il a été testé dans des cellules humaines cultivées en laboratoire.

Mais beaucoup plus de tests devraient être effectués avant que le composé ne puisse être essayé chez l’homme. «Nous espérons que ce que nous faisons maintenant aura un impact sur la pandémie actuelle», dit-il. “Mais peut-être plus important encore, cela pourrait nous positionner pour mieux répondre plus rapidement à l’avenir.”

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 29 avril 2020.

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.

.