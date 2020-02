Le MedSailing 2020 rassemblera plus d’une centaine de bateaux à El Balís | Sports pratiques

Les champs de régate de Club Nàutic El Balis Sant Andreu de Llavaneres (Barcelone) sera responsable de l’hébergement du 13 au 16 de ce mois-ci MedSailing 2020, un test réservé aux classes 29er., Europe et 420, dans lequel 132 navires de vingt nations se rencontreront, et qui sera le prélude aux championnats du monde, européens et nationaux.

Dans cette édition, le 29e classe Il fait partie des régates de la Circuit Eurocup, c’est pourquoi près d’une centaine de navires de tout le continent se réuniront à El Balís, avec des équipages allemands, italiens et néerlandais ayant la plus grande présence.

Pour les équipages nationaux participant à la classe 420, le MedSailing aura également une composante spéciale, car il servira de formation et de reconnaissance pour le Coupe d’Espagne de ladite modalité qui se tiendra du 29 octobre au 1er novembre dans ces mêmes locaux.

Enfin, l’autre classe qui participera à cette compétition sera l’Europe, une classe qui était olympique jusqu’aux Jeux Olympiques de Sydney 2000 et que, bien qu’elle ait cessé de l’être, il s’agit d’une modalité capable de maintenir une flotte importante dans le monde.

Développement de la compétition

La MedSailing 2020 Il se déroulera en quatre jours de compétition. La Classe 29er a un maximum de seize testss qui seront développés tout au long des quatre dates, avec quatre courses par jour. D’un autre côté, le classes 420 et Europe détiendra un total de douze, avec trois par jour.

“La MedSailing est une régate internationale avec une classe très consolidée comme la 29ème et avec deux autres comme l’Europe et 420 qui font leur chemin. Espérons que ces deux classes établissent MedSailing comme une régate fixe dans leurs calendriers “, a expliqué Alfredo Llobet, vicecomodoro du Club Nàutic El Balís.

practicodeporte@efe.com