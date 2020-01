Le Megxit des millions: comment Meghan et Harry peuvent écrire un nouveau chapitre et devenir vraiment riches

Les ducs de Sussex ont décidé de quitter leurs fonctions royales et de commencer une nouvelle vie pour devenir des citoyens ordinaires. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle veulent avoir leur propre argent, mais ils doivent d’abord rendre le 3 millions USD qui a dépensé des fonds publics pour une maison sur le terrain de Windsor où ils ont vécu quelques mois seulement. L’ancienne actrice a déjà signé un contrat avec Disney et Netflix a déjà exprimé son désir de l’embaucher. Au cas où ils voudraient écrire leurs mémoires, ils pourraient gagner des millions. Un parent éloigné de lui s’est retrouvé dans une situation similaire et ce n’était pas mal du tout.

En 1922, Friedrich Wilhelm Viktor Albert, Le petit-fils aîné de la reine Victoria et cousin de l’arrière-grand-père de Harry, était de plus en plus malade et manquait d’argent. Le monarque anciennement connu sous le nom de Kaiser Wilhelm II, l’empereur allemand vaincu pendant la Première Guerre mondiale, avait quitté les palais prussiens ancestraux de sa famille quatre ans plus tôt dans un manoir de 12 pièces à Doorn, aux Pays-Bas. Les rénovations avaient coûté cher. Pour continuer à financer, il a vendu ses navires et organisé une vente aux enchères de 65 lots de ses effets personnels, dont un étui à cigarettes en argent, des figures en ivoire sculpté, des toilettes en acajou, entre autres. La vente a attiré une participation décevante de 300 personnes et généré un peu plus de 3 000 USD (soit environ 46 000 USD aujourd’hui). Apparemment, personne ne voulait des objets de l’empereur.

L’ancien monarque allemand a bientôt rêvé quelque chose que le monde voulait: ses souvenirs. En mai 1922, il annonça publiquement qu’il les écrivait et invita les éditeurs à soumissionner pour leurs droits, fixant un délai pour le mois suivant. Il y avait une frénésie. Les acheteurs intéressés ont envoyé des agents dans un salon privé de l’hôtel Adlon à Berlin, où attendaient des représentants du dernier roi de Prusse. Un groupe qui représentait le New York Times et le précurseur de ce qui est aujourd’hui HarperCollins a émergé comme le gagnant, concluant ce que le Times a appelé «une compétition extraordinaire». Les gagnants ont payé environ 250 000 USD (aujourd’hui 3,9 millions USD), une somme record à l’époque, pour une autobiographie dans les journaux et un livre indépendant de 15 chapitres et 80 000 mots., selon un article de Forbes.

Près de 80 ans plus tard, au Royaume-Uni, ils se demandent comment les lointains cousins ​​du Kaiser, Harry et Meghan gagneront leur vie. Reviendrez-vous à l’écran Meghan? Harry deviendra-t-il un orateur très bien payé? Meghan créera-t-elle des vêtements avec son amie Misha Nonoo? Fonctionneront-ils pour Netflix? Quelques jours avant l’annonce choquante, le Sussex a enregistré son nom et espère tirer de grands avantages du merchandising. Son plan est de transformer sa marque Sussex Royal en un empire mondial. Dans le cas de vouloir écrire un livre racontant sa vie à l’intérieur et à l’extérieur de la couronne britannique ils doivent recevoir l’approbation d’Isabel II. Le père de Harry, le prince Charles, est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont son premier livre pour enfants de 1980, Le vieil homme de Lochnagar, écrite un an avant d’épouser Diana Spencer.

Les livres sont un accord très lucratif pour royals.

Habituellement, il y a une avance de plusieurs millions de dollars et, bien sûr, les redevances qui accompagnent d’énormes ventes. Dans le cas de Harry et Meghan, la référence financière la plus proche serait ce que les anciens présidents et premières dames américaines ont reçu après avoir quitté leurs fonctions. Bill Clinton reçu 15 millions USD pour ses mémoires de 2004, «Ma vie», tandis que son prédécesseur George W. Bush a reçu 7 millions de dollars américains en 2010. Selon des rapports, l’Obama a obtenu un accord pour 65 millions USD de Penguin Random House en 2017 pour deux livres. Un an plus tard, «Becoming» de Michelle Obama est devenue la publication la plus vendue de 2018, avec Plus de 2 millions d’exemplaires.

Harry et Meghan pouvaient voir des chiffres proches de ceux d’Obama. Keith Urbahn, un partenaire de l’agence littéraire Javelin, basée à Washington, DC, estime qu’ils pourraient 50 millions USD pour un contrat commun de plusieurs livres. “Ce serait un accord éditorial historique », A déclaré Urbahn dans des déclarations à Forbes. “Les Américains sont fascinés par la monarchie que nous n’avons jamais connue. C’est une histoire irrésistible.”

On sait peu de choses sur leurs projets futurs sans argent public. Ce qui est clair, c’est que Meghan et Harry avec leur fils Archie, âgé de huit mois, ont un style de vie cher et auront besoin d’un budget annuel important pour payer deux maisons, une au Royaume-Uni et une au Canada, pour voyager à travers le monde. et une équipe de sécurité qui s’occupe d’eux jour et nuit.

Les ducs, brevetés l’année dernière de la marque Sussex Royal, mais on ne sait pas s’ils peuvent l’utiliser maintenant qu’ils ne sont plus “royals”. La presse spécule que le couple pourra désormais conclure des contrats lucratifs avec des éditeurs, des producteurs de télévision et de cinéma ou, dans le cas de Harry, donner des conférences en tant que conférencier. On dit qu’ils peuvent devenir un “couple puissant” à la manière de Michelle et Barack Obama, qui ont également signé un accord avec Netflix, dont le gestionnaire de contenu, Ted Sarandos, a déclaré qu’il serait intéressé à travailler avec le Sussex. Dans une autre indication de ce que pourrait être son avenir, le Times a publié la semaine dernière que Meghan, qui s’est fait connaître pour son rôle dans la série CostumesIl a accepté de mettre sa voix sur un projet Disney et va allouer l’argent obtenu à une ONG.

La marche des ducs est un coup dur pour la monarchie britannique, qui perd deux membres populaires et dépend désormais de l’effet rajeunissant de William, deuxième de la lignée de succession, Kate Middleton et ses trois enfants pour renforcer leur continuité. Le Megxit rappelle un autre cas, plus grave, dans l’histoire récente du Royaume-Uni, lorsque le roi Édouard VIII (oncle d’Elizabeth II) a abdiqué le trône en 1936 afin d’épouser l’Américain doublement divorcé Wallis Simpson, ce qui a provoqué une crise constitutionnelle.

Le prince de 35 ans et l’ancienne actrice de 38 ans rendront les 2,81 millions de dollars d’argent public utilisés pour réformer son manoir Frogmore Cottage à Windsor, qui restera sa maison lorsqu’ils seront au Royaume-Uni, bien que, selon la presse, ils paieront un loyer. La déclaration réelle n’indique pas qui assumera le coût de la sécurité des partenaires, qui prévoit de vivre entre le Royaume-Uni et le Canada, où elle résidait déjà et est actuellement avec son bébé Archie, mais il est entendu que les gouvernements britannique et canadien sont en pourparlers à ce sujet. Une autre question qui se pose est de savoir Le statut fiscal et d’immigration aura et si elle acquiert finalement la nationalité britannique, ce qui l’obligerait à vivre un minimum de jours par an sur le territoire britannique.

Le couple a renoncé à recevoir des fonds publics – pas la rémunération provenant du prince Charles à un niveau privé – et le titre de Sa Majesté (bien qu’ils conservent ceux de ducs), car ils ne seront plus des membres actifs de la royauté. L’accord scellé par le dôme royal sera revu dans un an pour voir si toutes les pièces restent conformes.