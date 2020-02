Le meilleur golf amateur se mesure dans les coupes de la Reine et du Roi | Sports pratiques

Il Real Club de Golf de Tenerife et Real Club Sevilla Golf ils abritent cette semaine les tasses du Reine et roi, dans lequel les meilleurs joueurs amateurs sont mesurés jusqu’à dimanche prochain.

Ces championnats ont lieu pendant cinq jours consécutifs, les deux premiers passant par le mode “stroke play”, établissant une coupure à la fin du deuxième jour à la 32ème place. A partir de ce jour, et jusqu’à la fin, les éliminatoires successives sont jouées (huitièmes de finale , huitièmes, …) jusqu’à ce que les gagnants soient déterminés.

Coupe de la Reine

La compétition féminine a Carlota Ciganda, Karine Icher ou Rebeca Hudson dans son palmarès et aura à nouveau l’élite du golf continental, en gardant toujours à l’esprit l’absence logique de golfeuses qui développent leur carrière aux États-Unis. Italien Alessia Nobilio (handicap exact -5,8), numéro 4 du classement mondial, est le mieux classé.

Quant au golfeurs espagnols Carla Tejedo de Castellón (-3,2) et Carla Bernat (-2,1), Pontevedra Marta García (-2,6), Carolina López-Chacarra de Madrid (-2,3) -qui vient de faire un deuxième place à l’International du Portugal – ou Marta López (-2,1) d’Almeria, rapporte la Fédération royale espagnole de golf (RFEG).

Attention aussi aux autres U18 comme l’Andalouse Ana Pina (-1,9) et Julia López (-1,6) – vainqueur du ‘II Memorial Celia Barquín’ en décembre – ou encore le Guipuzcoan Nieves Martín (-1,7) et Natalia Aseguinolaza (-1, 6). Ce dernier, il faut le rappeler, entretient une relation étroite avec le tournoi, fondé en deuxième place en 2018 et une performance remarquable l’an dernier.

L’Italien Alessia Nobilio est l’une des grandes références du golf continental. Cette semaine, à la veille de ce qui sera vraisemblablement son passage au professionnalisme, il revient sur un tournoi qui l’an dernier lui a échappé dans une finale passionnante avec les Français Candice Mahe, qui l’a dépassé dans le 21ème trou. Cette fois le gala ne participe pas.

Autre favoris ce sont aussi l’Italienne Virginia Elena Carta et la Britannique Lily May Humphreys (-5,6) et Hazel McGarvie (-4,8), la Russe Natalya Guseva (-4,3) – championne de l’International d’Espagne Stroke Play 2019-, La Française Lucie Malchirand et la Suisse Elena Moosmann (-4,7).

Marta Pérez Ce sont les derniers Espagnols qui ont soulevé le titre. C’était dimanche 6 mars 2016, ce qui ne s’était pas produit depuis 2010. Et il l’a fait avec un magnifique triomphe au Scorpion Golf Club (Valence) après avoir battu Chloé Salort dans une finale vibrante dans le dernier trou.

Copa del Rey

Les meilleurs golfeurs européens jouent dans le Real Club Sevilla Golf pour avoir imité José María Olazábal, Darren Clarke, Sergio García ou Gonzalo Fernández-Castaño, exemples de gagnants du tournoi avec une magnifique carrière ultérieure.

Barcelone Eduard Rousaud, numéro 4 du classement mondial (handicap exact -4,3), est en tête d’une liste de trente golfeurs nationaux. L’objectif: imiter Daniel Berná, vainqueur en 2014, tandis que le Néerlandais Koen Kouwenaar défend le titre obtenu l’an dernier au Las Colinas Golf (Alicante)

Un autre concurrent est le double champion d’Espagne Álvaro Mueller-Baumgart (-3,8). L’Andalou était déjà demi-finaliste l’an dernier.

Ne manquez pas le Castellón José Luis Ballester (-4,1), Navarre Asier Aguirre (-3), Jorge Maicas de Saragosse (-2,9), Joel Moscatel de Barcelone (-2,8) et Luis Masaveu de Madrid ( -2,8), Adrián Mata (-2,6) et Pablo Ereño (-2,6), ainsi que les vétérans Moisés Cobo (2) et Santiago Vega de Seoane (-1,9).

Le néerlandais Koen Kouwenaar (-3,5) défend la victoire obtenue en 2019 dans une dure lutte avec les Anglais Callum Farr (-4,1), qui se rend également à Séville avec une envie de vengeance.

Entre les années 90 golfeurs étrangers L’Anglais Harry Goddard (-3,8), qui vient de remporter l’International portugais, Matty Lamb (-5,2) et Benjamin Jones (-4,7), l’Allemand se démarquent cette semaine. Daniel Schmieding (-5) ou l’Italien Gregorio di Leo (-4,3).

