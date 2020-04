Le meilleur médecin de New York se suicide

Dr Lorna Breen

Un grand médecin de New York qui était en première ligne de la lutte américaine contre le coronavirus s’est suicidé.

Le Dr Lorna Breen, qui était directrice médicale des urgences de l’hôpital New York-Presbyterian Allen à Manhattan, est décédé dimanche des suites de blessures auto-infligées, a annoncé la police.

Le père de 49 ans, le Dr Philip Breen, a déclaré au New York Times: “Elle a essayé de faire son travail et cela l’a tuée.”

New York représente 17 500 des 56 000 décès dus au coronavirus américain.

L’aîné Dr Breen a déclaré que sa fille n’avait pas d’antécédents de maladie mentale. Elle est décédée à Charlottesville, en Virginie, où elle avait séjourné avec sa famille.

Lorna Breen elle-même était tombée malade du coronavirus au cours de son travail et est retournée au travail après environ une semaine et demie de récupération, a déclaré son père.

L’hôpital l’avait renvoyée chez elle, avant que sa famille “n’intervienne” pour l’amener à Charlottesville, a expliqué son père.

Il a dit que lors de leur dernière conversation, sa fille avait semblé “détachée” et lui a dit comment les patients de Covid-19 mouraient avant même de pouvoir être retirés des ambulances. Des dizaines de patients ont succombé au coronavirus à l’hôpital de 200 lits à Manhattan.

“Elle était vraiment dans les tranchées en première ligne”, a déclaré son père au Times.

“Assurez-vous qu’elle est félicitée en tant que héros. Elle est une victime autant que toute autre personne décédée.”

Selon le journal, le Dr Lorna Breen était une chrétienne pieuse qui était très proche de sa famille. Elle était une skieuse passionnée qui aimait aussi la danse salsa. Elle s’est portée volontaire une fois par semaine dans un foyer pour personnes âgées.

Le New York-Presbyterian Allen Hospital a déclaré dans un communiqué: “Le Dr Breen est un héros qui a amené les idéaux les plus élevés de la médecine sur les lignes de front difficiles du service des urgences.”

Dans un communiqué de presse confirmant sa mort, le département de police de Charlottesville a également décrit le Dr Breen comme un “héros”.

Le département de police a déclaré qu’après un appel à l’aide le 26 avril, le Dr Breen avait été emmenée dans un hôpital local pour un traitement “où elle a succombé plus tard à des blessures auto-infligées”.

Le chef de la police, RaShall Brackney, a déclaré dans un communiqué: “Les professionnels de santé de première ligne et les premiers intervenants ne sont pas à l’abri des effets mentaux ou physiques de la pandémie actuelle.

“Au quotidien”, a-t-elle ajouté, “ces professionnels opèrent dans les circonstances les plus stressantes, et le coronavirus a introduit des facteurs de stress supplémentaires”.

L’État de New York a enregistré près d’un tiers des près d’un million de cas confirmés de Covid-19 dans le pays.

Lundi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que des tests d’anticorps aléatoires indiquaient qu’un quart de la ville de New York (24,7%) – la ville la plus peuplée d’Amérique avec 8,3 millions d’habitants – avait été infectée par un coronavirus.

