Le merle à ailes rouges comprend les alarmes de la Paruline jaune

Les vachers à tête brune sont des parasites obligatoires des couvées. Cela signifie qu’ils pondent leurs œufs dans les nids d’autres oiseaux, laissant tout le dur travail d’incubation des œufs et de nourrir les poussins à quelqu’un d’autre. Heureusement, beaucoup de ces autres espèces ont développé des défenses anti-parasitaires. Les parulines jaunes, par exemple, produisent un certain type d’appel pour avertir les autres parulines des vachers à proximité. Les chercheurs appellent cela un appel “seet”.

“Nous travaillions sur la paruline jaune. Et chaque fois que nous faisions des appels de seet à la paruline jaune, les merles à ailes rouges continuaient à apparaître … c’était vraiment une découverte, ce moment aha qui nous a permis d’explorer cette question encore plus loin. “

L’écologiste Mark Hauber de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, qui a dirigé l’étude.

L’appel de la fauvette jaune est appelé «appel d’alarme référentiel», car il n’est produit que pour une seule menace, le vacher à tête brune.

“Et en réponse à l’appel de seet, la femelle fauvette jaune, au lieu d’attaquer ou de harceler le vacher, elle se faufile vers son nid et s’assoit fermement afin d’empêcher le vacher de pouvoir pondre un œuf parasite.”

Les merles à ailes rouges, qui nichent parfois près des parulines, ne produisent pas d’appels d’alarme référentiels. Mais il s’avère qu’ils peuvent écouter les appels des parulines jaunes. Et ils répondent aux appels de seet de la même manière qu’ils le font aux bruits des vachers eux-mêmes. Les résultats ont été publiés dans la revue Communications Biology. [Shelby L. Lawson, et al. Heterospecific eavesdropping on an anti-parasitic referential alarm call]

Les merles à ailes rouges préfèrent donc nicher près des parulines jaunes, car les parulines offrent une vigilance supplémentaire contre les vachers à tête brune. Mais c’est probablement une rue à double sens.

“D’après la littérature, nous savons que les parulines jaunes font mieux quand elles nichent près des territoires du merle à ailes rouges. Et cela a du sens parce que les ailes rouges sont vraiment agressives. par les ailes rouges. Ils ne sont pas intimidés par les grands prédateurs. Donc, pour les parulines jaunes, il est logique pour eux de nicher près des ailes rouges. “

Les chercheurs affirment qu’il s’agit de la première preuve connue que des animaux écoutent des appels d’alarme référentiels anti-parasitaires.

“Ces oiseaux, parulines jaunes et merles à ailes rouges, ils parlent différentes langues. Ils comprennent leurs propres signaux et systèmes de communication. Et ce que nous avons découvert ici est essentiellement un merle à ailes rouges bilingue qui peut comprendre les systèmes de vocalisation et les systèmes de communication de une autre espèce. “

Les jeunes oiseaux apprennent leurs vocalisations un peu comme les jeunes humains apprennent les langues. Dans ses recherches futures, Hauber espère comprendre si les oiseaux comptent sur la même neurobiologie sous-jacente pour comprendre les appels des autres espèces que lorsqu’ils entendent les sons de leur propre espèce – et ce que cela pourrait signifier pour nos propres efforts pour apprendre des langues supplémentaires .

—Jason G. Goldman

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)