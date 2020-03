Le message de Germán Pezzella après avoir été testé positif au coronavirus

Le monde du sport est paralysé depuis que la pandémie de coronavirus a commencé à se propager sur une grande partie de la planète. Les ligues majeures des sports les plus pertinents au monde ont décidé de faire une pause dans l’activité, attendant de voir comment la diffusion de COVID-19 progresse.

L’un des pays les plus touchés par cette pandémie est l’Italie, qui se positionne actuellement en tant que nation en Europe avec le plus grand nombre de cas confirmés: le nombre dépasse largement les 17 000 touchés par le coronavirus, c’est pourquoi toutes les activités sont paralysé. Y compris tous les événements sportifs, parmi lesquels la suspension du football de Serie A se démarque.

Ce matin, à travers une déclaration, La Fiorentina a confirmé que l’un des footballeurs de son équipe testés positifs était Germán Pezzella, l’ancien marqueur central de River qui avait été convoqué par Lionel Scaloni pour disputer la première double date des qualifications sud-américaines en vue de la Coupe du monde 20222 au Qatar.

Peu de temps après la parution de la nouvelle, le natif de Bahí Blanca, 28 ans, a profité de son compte Instagram pour parler de la situation dans laquelle il devait vivre. “Comme le sait le public, après les études effectuées, le produit de deux jours avec des symptômes, ils ont confirmé que j’avais COVID-19”Écrivit Pezzella.

“Les symptômes ont disparu et je suis chez moi en suivant les procédures indiquées par le service de santé de mon club”a ajouté le footballeur. Selon les informations du club qui joue pour Calcio, le footballeur argentin est isolé de son domicile à Florence, comme le reste de ses coéquipiers.

“Ce sera sûrement bientôt une autre histoire à raconter. Prenez soin de votre santé et de vos proches »Pezzella a conclu dans sa salle de rédaction.

Après avoir effectué les divisions inférieures à River, le défenseur a fait ses débuts dans le premier du millionnaire en 2011. Il faisait partie de l’équipe qui a réussi à récupérer la catégorie et a également été couronné champion du tournoi final 2014 et Il a été le protagoniste des deux premières conquêtes internationales depuis l’arrivée de Marcelo Gallardo: Il a célébré la Coupe d’Amérique du Sud 2014 – il a marqué un but en finale contre l’Atlético Nacional, de Colombie – et a également remporté la Copa Libertadores 2015.

Après son passage au club de Núñez, Betis, d’Espagne, a acquis la moitié de la passe du footballeur, où il a servi pendant deux saisons. Depuis 2017, Pezzella fait partie de la Fiorentina.