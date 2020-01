Le #Metoo a donné une voix aux femmes mais des solutions manquent toujours: Chimamanda Ngozi Adichie

SANTIAGO, 14 janvier (.) – Si le progrès est défini comme la possibilité de discuter de certaines questions, l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie estime que les femmes ont progressé depuis la publication de “Nous devrions toutes être féministes”, un livre qui l’a transformé dans une figure de la lutte pour l’égalité des sexes.

Cependant, il reste beaucoup à faire pour que les changements soient réels et aient un impact sur la vie des femmes, a déclaré l’auteur du texte de 2014, basé sur un discours de Ted dont la popularité mondiale l’a amenée à être citée à la fois dans la chanson “Flawless” de l’Américaine Beyoncé comme dans une collection Christian Dior.

“Le mouvement #Metoo dans de nombreuses régions du monde a permis aux femmes de commencer à parler de choses dont les femmes ne pouvaient pas parler … Mais je pense que nous n’avons toujours pas de solutions”, a déclaré l’auteur dans une interview à . à Santiago. Du Chili.

“Nous parlons d’équité salariale qui est importante. Nous parlons de représentation politique qui est importante mais nous ne parlons pas assez des questions culturelles … telles que l’idée du travail domestique”, a-t-il ajouté après l’ouverture du futur congrès lundi, qui rassemble des penseurs au Chili pour discuter de questions mondiales.

Depuis que le mouvement #MeToo a acquis une pertinence mondiale en octobre 2017, plusieurs affaires pénales ont été ouvertes pour des allégations de comportement sexuel inapproprié qui remontent à des années, voire des décennies.

L’un des plus emblématiques est le procès du producteur américain Harvey Weinstein devant les tribunaux de New York, où vendredi dernier des dizaines de femmes ont interprété la performance “Un violeur à votre façon”, créée par le collectif chilien Lastesis et qui s’est retournée monde

Adichie a mentionné que, dans de nombreux pays, le travail domestique est considéré comme une tâche exclusive des femmes, un scénario qui constitue un scénario difficile pour celles qui doivent effectuer ces tâches et également travailler en dehors du foyer.

“C’est un double fardeau pour les femmes et ce qui peut être considéré comme l’équité, ce n’est pas (…) Je pense que l’avenir doit y remédier, sinon je pense que les femmes seront encore plus retardées”, a-t-il déclaré et mentionné que L’éducation des enfants n’a pas non plus changé de façon substantielle au cours de ces années.

Avec un travail qui aborde des questions telles que le genre, l’identité et l’immigration, l’auteur de “Americanah” et “The Purple Flower” a avoué son admiration pour l’écrivaine chilienne Isabel Allende, qu’elle a découverte lorsqu’elle est allée vivre aux États-Unis pour étudier. Communication et science politique.

“C’est une merveilleuse femme forte qui n’a pas peur d’embrasser un romantisme exubérant, quelque chose que j’admire”, a déclaré l’écrivain, qui a publié en 2017 son livre “Dear Ijeawele: comment éduquer au féminisme”.

“LE DANGER D’UNE HISTOIRE UNIQUE”

Défenseur d’un féminisme qui n’exclut pas la féminité, Adichie a un compte Instagram qu’elle utilise pour montrer des vêtements de créateurs nigérians, comme le costume orange qu’elle portait lors de l’interview.

Cependant, il avoue que les réseaux sociaux “ne sont pas son truc” et a évoqué ses inquiétudes concernant l’exposition et le climat de “censure”.

“Il y a beaucoup dans les réseaux sociaux qui font agir votre vie au lieu de vivre votre vie … et cela m’inquiète, car cela implique pour l’avenir et pour les conversations et l’échange d’idées”, a expliqué l’écrivain. . “Beaucoup craignent d’être” annulés “, ce qui est un phénomène des réseaux sociaux … Ce ne sont pas les gens qui disent que votre idée est mauvaise, ce sont les gens qui disent que vous êtes mauvais.”

Le besoin de respect, la multiplicité des histoires et le rejet des vérités totalitaires sont des sujets abordés par Adichie dans son discours de Ted 2009 “Le danger d’une histoire unique”, avec plus de 20 millions de vues sur Internet, où il met en garde contre l’utilisation des stéréotypes sur des questions telles que l’immigration.

L’auteur critique les politiques migratoires de l’actuel président des États-Unis, Donald Trump, qui dit qu’il cherche à «le criminaliser» d’une manière qu’il considère «immorale».

“Ce qui se passe actuellement aux frontières des États-Unis, où les enfants sont traités de la manière la plus horrible, est également inutile. Je crois que la cruauté envers la cruauté elle-même est quelque chose de terrible.”

