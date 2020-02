Le meurtre tragique de Felicitas Guerrero, “la plus belle femme de la République”

La jeune fille de 18 ans ne voulait rien savoir sur le mariage de cet homme plus âgé, l’ami de son père. Martín Gregorio de Alzaga avait 50 ansIl était immensément riche et le mariage était parfait pour renforcer des liens qui allaient au-delà des sentiments.

Le nom de famille Alzaga était l’un de ceux répétés dans les livres d’histoire. Son grand-père, Martin, avait eu une performance exceptionnelle lors des invasions anglaises et avait été abattu en juillet 1812 lorsque le secrétaire Bernardino Rivadavia Il l’a impliqué dans une conspiration pour renverser le Premier Triumvirat, bien qu’aucune preuve concrète ne soit apparue.

Félicitations, né à Buenos Aires le 26 février 1846, Il ne pouvait pas faire grand-chose avant le mariage arrangé par son père et le 2 juin 1864, il se maria.

Ils ont eu deux enfants. Felix Francisco, décédé à 3 ans victime de l’épidémie de fièvre jaune et Martin, décédé à la naissance, curieusement le lendemain de la mort d’Alzaga, est survenu le 1er mars 1870, profondément touché par la mort de son petit-fils.

Felicitas, 24 ans, est devenue une belle veuve, propriétaire d’une fortune importante et de milliers d’hectares de campagne, principalement dans la province de Buenos Aires. Les prétendants ne manquaient pas. Le poète Carlos Guido Spano Je l’avais décrite comme «La plus belle femme de la République», selon l’historien Enrique Puccia dans son livre Barracas. Son histoire et ses traditions 1536-1936.

L’une de celles qui était attirée par elle s’appelait Enrique Ocampo, également d’une famille renommée de Buenos Aires. Ce serait le grand-oncle de l’écrivain Victoria Ocampo. Enrique lui a rendu visite dans l’espoir de pouvoir officialiser une relation, bien que Felicitas ait gardé une distance amicale.

Une rencontre au cinéma

Felicitas adorait la campagne. Il avait l’habitude de passer des saisons dans son séjour à La Postrera, à la fête Castelli, où des moutons étaient élevés. Il avait également des milliers d’hectares, qui allaient de la rivière Salado à l’actuelle fête du général Madariaga.

Mais La Postrera était son préféré. Ces champs appartenaient à Ambrose Crater, qui avait été tué lors de la Révolution libre et libre du Sud en 1837. Son nom Postrera obéit que lorsqu’il a été établi, il était aux confins de la civilisation et a été le dernier jalon devant les terres dominées Pour les indigènes.

De plus, pour ceux qui voyagent sur la route 2 en direction de Mar del Plata, au kilomètre 168, sur la droite, vous verrez un château qui, bien qu’il ait été construit des années après la mort de Felicitas, est situé à l’intérieur de La Raquel , une autre de ses possessions qu’elle hériterait de son mari.

Un après-midi, marchant avec sa voiture sur des terres éloignées de sa chambre, il a été surpris par une tempête et s’est perdu. Soudain, il rencontre un cavalier qui la rassure et l’accompagne au retour. Il s’appellait Samuel Sáenz BraveIl était jeune et stable.

Le couple a annoncé son engagement pour le 29 janvier 1872. La fête aurait lieu dans la maison de repos que le Guerrero possédait à Barracas, à côté de Long Street, qui était l’ancien nom de l’avenue Montes de Oca.

Il avait des jours mouvementés devant lui. Il organisait l’inauguration d’un pont de fer sur la rivière Salado, près de La Postrera, qui lui permettrait de voyager même avec des inondations. Ce serait un acte important, dans le même domaine, auquel assisterait le gouverneur de Buenos Aires, Emilio Castro.

Ce jour-là, Felicitas était allée au centre-ville pour faire du shopping. À son retour, il y avait déjà des invités, à qui il allait annoncer son mariage. Avant d’aller dans leurs chambres pour se changer, ils l’ont prévenue qu’Enrique Ocampo l’attendait, pour lui parler en privé. Il pensa à lui donner une excuse pour l’éviter, mais hocha finalement la tête pour le voir.

Après avoir salué son fiancé et les invités, il est allé dans la pièce où un Ocampo troublé l’attendait. Félicitations, vous ne vouliez pas de votre ami Albinos l’accompagnait, bien qu’un de ses frères et un cousin, Serait, ils attendraient attentivement derrière une fenêtre.

Les deux ont fait valoir. Ils ont entendu Ocampo a demandé à Felicitas si elle allait l’épouser ou Samuel et avant la réponse évidente, Il a sorti un revolver et a menacé que s’il ne l’épousait pas, il ne le ferait avec personne.

Felicitas a tenté de s’échapper du salon, mais Il a reçu une balle dans le dos et s’est effondré. Son frère et son cousin sont entrés et les versions de ce qui s’est passé diffèrent. Une que Ocampo s’est suicidé, un autre que les deux hommes ont tué. Apparemment, le corps d’Ocampo avait plus d’un trou de balle. Le juge Angel Carranza Il a jugé que l’homme s’était suicidé et l’affaire a été classée.

Le projectile qui avait mortellement blessé la jeune fille était entré au-dessus de son omoplate droite et avait affecté la colonne vertébrale et les poumons. Felicitas a agonisé quelques heures et est décédée à l’aube le lendemain 30 janvier. Il a été voilé dans la maison familiale de Mexico 524, dans le quartier de San Telmo et enterré dans le cimetière de Recoleta.

L’ironie du destin voulait que son cortège funèbre coïncide, à l’entrée de la nécropole, avec celui de son assassin, Ocampo.

L’église qui se souvient d’elle

Les parents de Felicitas, désolés, ont fait construire une église à l’endroit où ils l’avaient tuée. Ainsi naquit le 30 janvier 1879 le Église de Santa Felicitas, devant la Plaza Colombia, à Barracas.

Le temple conserve une statue de Felicitas et de son mari Martín. La tradition veut que les filles qui veulent se marier doivent attacher un mouchoir dans les barreaux de l’église. Et que le lendemain matin, s’ils se réveillent humides, c’est à cause des larmes de Felicitas, dont le spectre se voit généralement dans les anniversaires de sa mort tragique.

C’est que même son histoire provoque de la tristesse et de la mélancolie chez les visiteurs qui sentent qu’elle est toujours là. Vous cherchez à être heureux.