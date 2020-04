Le mexicain Grupo Modelo suspendra la vente et la production de bière en cas d’urgence liée au coronavirus

MEXIQUE, 2 avril (.) – Le mexicain Grupo Modelo a déclaré jeudi qu’il suspendrait temporairement la production et la vente de ses marques de bière après que le gouvernement eut déclaré une urgence sanitaire due à l’épidémie de coronavirus et ordonné la cessation des activités non. indispensable.

Grupo Modelo, qui produit et exporte des bières Corona, Modelo, Pacífico et d’autres marques dans 180 pays, a expliqué dans un communiqué que la suspension des activités prendrait effet dimanche.

Plus tôt dans la semaine, le gouvernement mexicain a déclaré une urgence sanitaire cherchant à ralentir la propagation de l’épidémie en Chine à la fin de l’année dernière, qui a tué 53 007 personnes dans le monde.

“Nous sommes en train de réduire la production de nos usines au minimum nécessaire afin de ne pas avoir d’effets irréversibles pour sa poursuite à l’avenir”, a déclaré la firme, qui appartient au plus grand brasseur du monde, Anheuser-Busch InBev.

“Dans le cas où le gouvernement jugerait approprié d’émettre des éclaircissements confirmant la bière en tant que produit agro-industriel, nous sommes prêts à exécuter un plan avec plus de 75% de notre personnel travaillant à domicile et garantissant en même temps l’approvisionnement en bière”, a-t-il ajouté. .

Jusqu’à présent, le pays d’Amérique latine enregistre 1 510 cas confirmés et 50 décès liés au nouveau virus.

(Rapport d’Adriana Barrera; Écrit par Noé Torres; Édité par Diego Oré)