Le Mexicain Iniestra accepte que les fans de Pumas se lassent des promesses | Réseaux sociaux sportifs

Le Mexicain Andrés Iniestra, un flyer des Pumas, a admis vendredi que les fans de l’équipe en ont assez des promesses et doivent battre une équipe importante comme Monterrey, championne de l’Ouverture 2019.

“Les fans ne seront plus excités par les promesses, nous devons montrer que nous pouvons gagner ce genre de matchs pour montrer que nous pouvons rivaliser avec n’importe quelle équipe, Monterrey est une équipe importante, c’est le champion et nous devons sortir et le battre”, a averti Iniestra. conférence de presse.